Se cayó la sesión para voltear el DNU 70/23



Ya se sabía que las posibilidades de la oposición para sesionar eran limitadas. Así llegó la oposición a este jueves 15 de octubre, con la sensación de que las chances eran muy menguadas para realizar la sesión convocada por la oposición para tratar tres temas: endeudamiento familiar, reforma de la Ley 27.793, de Emergencia Nacional de Discapacidad y el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. Y a las 14.31, cuando Martín Menem anunció la caída de la sesión, faltaban ocho diputados para llegar al quórum.

En la previa de la sesión, la oposición sabía que se le había hecho muy cuesta arriba llegar al número necesario para sesionar. Contribuyeron el fallo de la Corte Suprema del viernes pasado, revirtiendo temporalmente lo resuelto antes por ese mismo tribunal sobre el artículo 154 del DNU 70 derogando la Ley de Tierras, como así también el dictamen del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que este miércoles reincorporó la Ley de Tierras Rurales que había querido derogar con el decreto publicado el 20 de diciembre de 2023.

Lo cierto es que pasada la media hora de espera que ha impuesto desde el inicio de su gestión el presidente de la Cámara baja para cada sesión, dio lugar a las expresiones en minoría.

La sesión en minoría tuvo en su inicio el esperado homenaje al titular de APL, Norberto Di Próspero, fallecido este miércoles a los 61 años. Los diputados presentes rindieron un minuto de silencio cumplido por los diputados de pie en el recinto, y luego recordaron al dirigente sindical Cecilia Moreau, Vanesa Siley, Agustín Rossi y Miguel Pichetto, con sentidos discursos.

Al iniciarse la lista de oradores de las expresiones en minoría, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, expresó que “hoy veníamos a legislar a favor de las personas con discapacidad”, un tema que “estaba absolutamente afuera de la agenda del Gobierno”, que “pegó un giro en el aire” luego de la presión de la oposición por el emplazamiento a comisiones. El santafesino resaltó que los integrantes de este colectivo “merecían una respuesta” pero “lamentablemente muchos le dieron la espalda”.

También, el opositor dijo que venían a “legislar a favor de muchos argentinos que están desesperados” por las deudas, “otro tema fuera de la agenda” oficialista, y, al recordar frases del propio Presidente Javier Milei, apuntó que “prácticamente se burlaban” de esta situación.

Pero, además, Martínez afirmó que venían “a defender la tierra de los argentinos después de los escandalosos fallos de la Corte Suprema de Justicia con sus idas y vueltas”. “Desearía saber quiénes lo llamaron (a los jueces)”, lanzó y aseveró que “la única manera de poner en resguardo la tierra de los argentinos era derogando el DNU 70/23”, el cual “nunca debería haber existido y hace tiempo debería haber sido declarado inconstitucional”.

“Si alguien cree que el pueblo argentino se va a doblegar, no conoce al pueblo argentino”, aseguró y, haciendo mención a palabras de Juan Domingo Perón, parafraseó: “No conocen al pueblo argentino, no comprenden al pueblo argentino y no lo sienten”.

Luego, el radical Pablo Juliano cuestionó a los diputados que no dieron quórum: “Hoy un montón de argentinos no pudieron quedarse en su casa como los diputados de La Libertad Avanza o los de la costra política que está pegada alrededor (de LLA), la que le hace el laburo sucio y asqueroso de sostener una agenda que no le habla al argentino de a pie”. “Les importó muy poco el día a día de los argentinos. Cuando se trata de los argentinos de a pie no hay quórum, ahí no están”, agregó.

El legislador integrante del bloque Provincias Unidas reflexionó que “cuando los temas de la política no hablan del futuro, ni tampoco hablan del doloroso presente que sufren los argentinos, no hablan de nada”. “¿Dónde entra la Argentina en toda la agenda que tiene el Gobierno? Que busca extranjerizar, que busca tener un patrón de afuera”, agregó.

Tras la intervención de Mariela Coletta, que llamó a sumarse a la Marcha Federal Universitaria en las afueras del Congreso y exhibió una bandera con la leyes “Universidad pública siempre”, habló el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien denunció la apertura del “libro de venta y compra de los mercaderes del templo”, en alusión irónica a las causas por las cuales algunos legisladores estuvieron ausente. Entre esas, mencionó “el silencio cómplice”, “las especulaciones electorales” y “promesas de cordón cuneta y rutas”. “Estamos frente a un oportunismo que lo calificaría como obsceno y pornográfico”, definió.

No obstante, resaltó: “Que hayamos juntado 121 voluntades no es poca cosa”. Y dijo que esos diputados fueron los que “decidieron no quebrarse ante las maniobras de todo tipo que hubo desde el momento en que convocamos a esta sesión”. “Estamos acá porque ustedes decidieron abrazarse a la inconstitucionalidad e inseguridad jurídica como el DNU 70”, cuestionó.

Además, Ferraro advirtió que “van a seguir pretendiendo derogar la Ley de Tierras” porque “la cuestión de fondo sigue sin resolverse, tanto por la Corte Suprema como por esta Cámara de Diputados”. Dirigiendose al oficialismo, completó: “Hoy podrán tener la fuerza de una mayoría circunstancial, pero no tienen la razón”.

En tanto, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto arrancó con autocrítica: “La oposición va a tener que analizar más detenidamente las matemáticas. No hay que colocarse en situación de perder”. Sin embargo, señaló que llegaban a la sesión ante “un planteo de reclamo muy fuerte” de la sociedad.

Sobre el DNU 70/23, indicó que al Gobierno le sirvió como un instrumento al inicio de la gestión, pero “es inconstitucional, abusivo” y fue “diseñado por el señor (Federico) Sturzenegger, un personaje que algún día tendrá que rendir cuentas; ha participado de todos los gobiernos que han terminado mal”. “Más temprano que tarde este decreto tiene que caer”, aseveró.

Sobre los temas de discapacidad y financiamiento universitario, recordó que el Congreso insistió por dos tercios en ambas leyes y apuntó que, aunque Milei admira a Donald Trump y Estados Unidos, y prácticamente “viaja una vez por semana”, en ese país “a ningún gobernante, por más que sea republicano o democráta, se le ocurriría no cumplir con la ley”.

A su turno, Myriam Bregman señaló desde la izquierda que “tener esta media sala vacía es una vergüenza, pero también me atrevo a decir que es una inmoralidad”. Y advirtió que “aquellos que ahora están escondiditos detrás de la cortina y dicen que fracasamos, tienen que saber que nunca pensamos que iba a ser fácil atacar esta piedra fundacional del gobierno de Milei. Pero lo que hoy comenzó es el camino de exponer a tibios, exponer a traidores, a acuerdistas, y queremos saber qué es lo que negociaron… Porque negocian la de ellos… Es mentira que piden cosas para sus provincias. ¡Negocian la propia, negocian su sillita, su bolsillo, y eso lo demostró (Edgardo) Kueider. No estamos imaginando cosas, estamos contando lo que ya se supo y ya pasó”.

En un durísimo discurso, la diputada de la izquierda advirtió que “cuando los pueblos empiezan a sentir bronca hay que decirles que la tenemos que transformar en movilización. No va más que nos tomen el pelo como en el día de hoy. Hoy fue una tomada de pelo monstruosa, negociaron hasta último momento a ver qué conseguían detrás de las cortinitas con su celular”.

La diputada Bregman concluyó llamando a declarar un paro generar: “Parar el país de punta a punta, con enormes modificaciones sindicales”.

Fuente: Parlamentario