Incidentes en la Marcha Federal Universitaria

Las fuerzas de seguridad presentes en la 5° Marcha Federal Universitaria tiraron gases lacrimógenos y enviaron camiones hidrantes contra los manifestantes, quienes a su vez, arrojaron piedras a la Policía.

Estos hechos sucedieron minutos antes del acto central, encabezado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la Plaza del Congreso.

El presidente del bloque peronista en Diputados (Unión por la Patria) Germán Martínez, bajó del recinto, luego de los incidentes de que protagonizaron las fuerzas de seguridad encargadas del operativo y alguno de los manifestantes, y habló con la prensa: “Hubo una provocación”, afirmó.

“La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión”, concluyó.

Fuente: Agencia NA