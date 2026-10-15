EriSea amplía su planta de producción en Puerto Madryn

Con la presencia del gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se inauguró la ampliación de la planta productiva de EriSea S.A. en Puerto Madryn, una empresa biotecnológica local dedicada a la elaboración de suplementos dietarios a partir de la cría de erizos de mar del Golfo Nuevo, cuyos productos ya se exportan a Estados Unidos y próximamente comenzarán a comercializarse en España.

Durante la actividad, el mandatario recorrió las nuevas instalaciones y participó del tradicional corte de cinta, destacando el crecimiento de un emprendimiento surgido de la investigación científica desarrollada en la provincia, que combina innovación tecnológica, aprovechamiento sustentable de los recursos marinos y generación de empleo local.

La ampliación incorpora 150 metros cuadrados de infraestructura productiva y nueva maquinaria especializada, lo que permitirá incrementar la capacidad de procesamiento de la firma y responder a la creciente demanda de los mercados nacionales e internacionales.

La fundadora de la empresa, Tamara Rubilar, estuvo acompañada también por el intendente Gustavo Sastre; el director del CONICET en Puerto Madryn, Nicolás Ortiz; el titular del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos del CCT CONICET-CENPAT, Augusto Crespi; entre otros invitados.

Acompañamiento al sector privado

Torres puso en relieve «cómo se jerarquizó este producto en tan poco tiempo, y nos enorgullece ver a jóvenes científicos que demuestran que con esfuerzo, las cosas se pueden lograr», y añadió que el emprendimiento «es un orgullo no solo para todo el equipo científico, sino también para la provincia por el trabajo que genera y que va a seguir generando, por lo cual seguramente, dentro de un tiempo, estemos celebrando más exportaciones y más empleo chubutense».

Destacó que “ver cómo crece este emprendimiento es un motivo de orgullo para todos los chubutenses, y es importante seguir acompañando al sector privado con herramientas como créditos blandos a través del Consejo Federal de Inversiones, brindando escalabilidad a proyectos como este, que tienen un potencial enorme”.

De la investigación científica a los mercados internacionales

EriSea S.A. es una empresa biotecnológica fundada en Puerto Madryn y creadora de Promarine Antioxidants, una línea de productos vinculados a la salud cuyo desarrollo tiene sus orígenes en la investigación científica realizada en la Patagonia.

A través de la acuicultura marina no extractiva, la economía circular y el aprovechamiento sustentable de los recursos del Golfo Nuevo, la firma logró transformar el conocimiento científico en una actividad productiva con proyección internacional, integrando investigación, innovación tecnológica y desarrollo industrial.

Durante 2026, la empresa duplicó su plantel de trabajadores y promovió la incorporación de jóvenes al mercado laboral mediante un programa desarrollado junto a la Escuela de Pesca de Puerto Madryn, fortaleciendo la vinculación entre la formación técnica y las oportunidades de empleo en la industria local.

Actualmente, sus productos llegan al mercado de Estados Unidos, mientras que la firma se prepara para iniciar su comercialización en España, ampliando así su alcance hacia Europa.

Con la incorporación de nueva infraestructura y equipamiento especializado, EriSea inicia una nueva etapa de crecimiento que permitirá aumentar su capacidad de producción y fortalecer su inserción en los mercados internacionales, poniendo de relieve el potencial de Puerto Madryn y de Chubut para transformar sus recursos naturales y su capacidad científica en productos de alto valor agregado.