Caputo «el disciplinado»

La directora gerente de Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó la «disciplina fiscal» del gobierno del presidente Javier Milei, luego de una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo.

La reunión se concretó en el marco de la Reunión Anual del organismo que se está realizando en Bangkok, Tailandia.

«Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits», destacó la funcionaria.

En un posteo en redes sociales, Georgieva señaló que ambos «equipos están trabajando estrechamente para finalizar las discusiones de la tercera revisión».

A su vez, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó a la reunión como «excelente».

«Recorrimos todos los temas, internos y externos. Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales», señaló el jefe de Palacio de Hacienda a través de redes sociales.