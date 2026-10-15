Greenpeace alertó sobre la muerte de ballenas en el Golfo Nuevo

La ONG ambientalista internacional Greenpeace expresó su profunda preocupación por los varamientos y la mortandad de ballenas registrados en las costas de Península Valdés y Puerto Madryn, en Chubut.

Mientras especialistas e investigadores trabajan para determinar las causas de los episodios, la organización ambientalista advirtió sobre las amenazas que enfrentan estos animales por el impacto de las actividades humanas.

“Hay algo que sí sabemos con certeza: las ballenas enfrentan presiones humanas sin precedentes que amenazan su supervivencia”, sostuvo la organización en un comunicado a través de Instagram acompañado por un video.

Entre los principales riesgos, Greenpeace señaló la exploración sísmica para buscar petróleo y gas, el incremento del tráfico marítimo, el desarrollo de infraestructura industrial y la posibilidad de derrames de hidrocarburos.

Aunque las causas de cada episodio continúan bajo investigación, la entidad remarcó la importancia de proteger los golfos patagónicos, considerados fundamentales para la reproducción y el desarrollo de las ballenas.

“El Mar Argentino no puede ser una zona de sacrificio”, enfatizó Greenpeace, que alertó sobre la necesidad de preservar los hábitats críticos y las rutas migratorias de las especies marinas.