Puerto Madryn Rugby Club perdió con Chenque



Puerto Madryn Rugby Club perdió 37-22 frente a Chenque de Comodoro Rivadavia en Los Fundadores y dejó pasar la oportunidad de sumar en la séptima fecha del Torneo Austral de rugby. El equipo portuario afrontó el encuentro en condición de local, pero no pudo revertir la diferencia que construyó su rival durante la primera mitad. La competencia reúne a clubes de las uniones de rugby Valle del Chubut y Austral.

La ventaja visitante al descanso fue de 20-8, una diferencia que condicionó el desarrollo posterior. Chenque sostuvo el resultado durante el segundo tiempo y terminó imponiéndose por 15 puntos. El conjunto comodorense consiguió así una victoria importante para sus aspiraciones en el campeonato.

El resultado tiene incidencia en la pelea por los lugares de clasificación a las semifinales. Chenque llegó a Puerto Madryn ubicado en el cuarto puesto, con cuatro triunfos y dos derrotas en sus seis presentaciones anteriores. La victoria como visitante le permitió sumar en una etapa en la que los equipos buscan asegurar su lugar entre los mejores.

Para el Lobo Marino, el calendario ofrece dos oportunidades más antes del cierre de la fase regular. La próxima presentación será nuevamente en Los Fundadores, donde recibirá a Trelew Rugby Club el sábado. Después deberá trasladarse a Gaiman para visitar a Draig Goch en la última fecha.

La derrota obliga al conjunto madrynense a concentrarse en los compromisos restantes, con la posibilidad de despedirse de su público con una actuación positiva. El cruce ante Trelew será el último partido del equipo como local en esta etapa del torneo. Luego, el encuentro frente a Draig Goch marcará el cierre de su participación en la fase regular.

El Torneo Austral reúne a clubes de distintos puntos de Chubut y de la región bajo la organización conjunta de las dos uniones provinciales. La competencia atraviesa una instancia decisiva para establecer los equipos que disputarán las semifinales. Con dos jornadas por delante para Puerto Madryn Rugby Club, los resultados pendientes completarán su recorrido en esta etapa del certamen.