Puerto Madryn fue sede de los Juegos Universitarios de Playa Patagónicos

La Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, junto a la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA), llevó adelante la quinta edición de los Juegos Universitarios de Playa Patagónicos (JUPLA) 2026, que reunió a estudiantes universitarios de la región en una jornada de deporte, integración e intercambio.

Las actividades se llevaron adelante durante toda la jornada del sábado 17 de octubre, en el Punto de Deportes de Playa Nº 3, ubicado en avenida Roca y 9 de Julio. El programa incluyó fútbol, handball, vóley en las modalidades de duplas y 4×4, básquet 3×3 y actividades náuticas.

A través de las distintas disciplinas, los juegos promovieron el compañerismo, la participación y el fortalecimiento de los vínculos entre estudiantes universitarios, consolidando al deporte como un espacio de encuentro entre instituciones de la región.

La realización de los JUPLA reafirma el compromiso de la Municipalidad de Puerto Madryn con el desarrollo del deporte universitario y con el programa «Doble Carrera», impulsado por la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA), que promueve la compatibilidad entre la formación académica y el desarrollo deportivo.