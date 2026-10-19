Trabajadores de plantas pesqueras inician el camino para finalizar la escuela primaria



El Proyecto de Terminalidad Educativa de la Actividad Pesquera cuenta con una robusta articulación cuatripartita: Sindicatos (STIA, SOMU), Empresas (Iberconsa, Profand, San Isidro, EPSA y Argenova) nucleadas en la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Estado tanto a nivel Provincial ( Pcia de Corrientes , Chubut ,etc ) como Nacional Ministerio de Capital Humano ( Secretarias de Trabajo y Educación) y la integración del mundo académico (OSPA) generan una red institucional que propone un profundo cambio en los conocimientos y competencias de los trabajadores de la actividad poniendo en acción los derechos a promoción profesional y formación en el trabajo.

En esta oportunidad, se ha dado inició el acompañamiento educativo de su primer grupo de trabajadores de plantas pesqueras de Rawson que retomará sus estudios primarios. El jueves 15 de octubre se realizó en Rawson un encuentro con trabajadores de las empresas Consermar e Iberpesca . Participaron representantes del STIA, directivos y responsables de Recursos Humanos de las empresas, integrantes del equipo del proyecto, la directora de la institución escolar y el docente que estará a cargo del grupo.

Durante la jornada, los trabajadores compartieron sus experiencias y expectativas. Muchos contaron que ya habían intentado retomar la escuela en otras oportunidades, pero que distintas circunstancias personales, familiares y laborales les habían impedido continuar.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que no se limita a facilitar la inscripción escolar, sino que propone un acompañamiento personalizado desde el primer acercamiento hasta el egreso, identificando dificultades y buscando alternativas para que los trabajadores puedan sostener sus estudios.

El docente a cargo del grupo, con una amplia trayectoria en educación de adultos, destacó la importancia de que las empresas y el sindicato trabajen conjuntamente para impulsar una iniciativa de estas características. En este sentido, resulta especialmente valioso el compromiso de las empresas participantes, que asumen un rol activo en la construcción de oportunidades educativas para sus trabajadores. El Ministerio de Educación de Chubut constituye una pieza clave de esta iniciativa, aportando la estructura educativa y los recursos docentes necesarios para hacer posible la escolarización. La articulación entre el Estado, las empresas, el sindicato, CAPIP y OSPA demuestra cómo el trabajo conjunto puede transformar el derecho a la educación en una oportunidad concreta que refue.

La incorporación de trabajadores de plantas pesqueras a la educación primaria representa una nueva etapa de crecimiento del proyecto, que comenzó acompañando a tripulantes de buques pesqueros para finalizar sus estudios secundarios y hoy continúa ampliando su alcance.

El desafío no es solamente que los trabajadores vuelvan a la escuela, sino generar las condiciones para que esta vez puedan quedarse y terminarla.