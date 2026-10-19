Rawson: debate oral contra dirigente gremial Guillermo Quiroga

Empezó el debate oral contra dirigente gremial Guillermo Quiroga. Se trata de la causa en la cual está imputado el titular del gremio ATE Chubut por presunta administración fraudulenta de fondos del sindicato.

El juicio se inició este lunes 19 de octubre por la mañana en las instalaciones de la Oficina Judicial de Rawson y es dirigido por la jueza penal Ana Karina Breckle.

Antes de comenzar el debate, el defensor de Guillermo Quiroga, Dr. Oscar Romero Bruno invocó tres cuestiones previas, las cuales fueron rechazadas por la magistrada a cargo del debate, por ser tópicos ya atendidos por tribunales de revisión oportunamente.

Después de un extenso planteo presentado por el defensor técnico, aduciendo sentirse agraviado en tres puntos distintos, la jueza de la causa pasó a un cuarto intermedio de más de una hora sobre los cuales se expidió rechazando dichos planteos.

Una vez conocida la decisión de la jueza, se dio inicio al debate con los alegatos de la acusación, a cargo del fiscal Lucas Papini, representante del Ministerio Público Fiscal.