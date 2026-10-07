Provincia inauguró la muestra de arte “Miradas que conectan”



La Subsecretaría de Cultura de Chubut dejó inaugurada este lunes la muestra artística “Miradas que conectan”, una propuesta de creación compartida que vincula a concurrentes del Centro de Día NICADPI de la ciudad de Trelew, con reconocidos artistas plásticos locales.

La iniciativa busca generar, a través del arte, un espacio de encuentro, expresión e inclusión, poniendo en valor las capacidades, experiencias y diferentes formas de mirar y relacionarse con el entorno.

La muestra se expone en el Centro Cultural Provincial (CCP) de Rawson y está integrada por 17 obras surgidas de un proceso de trabajo que se extendió durante cuatro meses.

El trabajo contó con la participación de los concurrentes de NICADPI, junto a los artistas Olga Crettón, Karen Nasuti, Diego Iberlucea, Diego Corso Muscia, U Muda (Ezequiel Domínguez) y Celia Gómez.

Del acto de apertura participaron el secretario de Salud del Chubut, Sergio Wisky; la directora de NICADPI, Liliana Sauter; las diputadas provinciales Sandra Willatowski y Sonia Cavagnini; y el director general del Centro Cultural Provincial, Christian Mistó; entre otras autoridades, artistas, integrantes de la institución y público presente.

La jornada contó además con la presentación musical de Telúricas Paródicas, grupo integrado por Sabrina Arrative, Marcela Leal y Antú Silva.

Cuatro meses de trabajo colectivo

Durante la inauguración, Liliana Sauter explicó que “Miradas que conectan” nació como una propuesta del equipo del Centro de Día NICADPI, a partir de la convocatoria a diferentes artistas locales para desarrollar una experiencia conjunta con los concurrentes de la institución.

“Realizaron esta serie de 17 obras artísticas que hoy estamos inaugurando y es una producción en la que participaron todos los chicos de NICADPI”, destacó la directora, quien remarcó la emoción que representa para la institución poder exhibir el resultado del proceso en el Centro Cultural Provincial.

Sauter señaló que la realización de la muestra demandó alrededor de cuatro meses de trabajo y que durante ese tiempo se fueron registrando y compartiendo distintas etapas del proceso creativo. Cada una de las series que conforman la exposición cuenta con su propia identidad y se encuentra vinculada al concepto central de “Miradas que conectan”.