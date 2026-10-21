Muestra colectiva corpotextual en el Museo Municipal de Arte

Este sábado 24 de octubre a las 18:30 en el Museo Municipal de Arte, se inaugurará Corpotextual III: Experiencia, Memoria y Palabra, que reúne a 19 artistas y propone explorar los vínculos entre cuerpo, memoria y lenguaje a través de diversas expresiones artísticas. La entrada será libre y gratuita.

Con curaduría de Carla Rey, esta propuesta colectiva indaga en las relaciones entre corporalidad, experiencia y lenguaje a partir de distintas prácticas artísticas. De este modo, reflexiona sobre las huellas que dejan las vivencias, la construcción de la memoria y las maneras en que los silencios también pueden expresarse y hacerse visibles.

La gráfica, la fotografía, el dibujo, el textil, la escritura y el objeto son algunos de los lenguajes que convergen en esta tercera edición. Cada artista presenta una mirada singular desde su propia práctica, sin proponer una interpretación única, sino abriendo nuevas posibilidades de diálogo entre la materia, la experiencia y la palabra.

Participan Adriana Campos, Adriana Cora, Alejandra Baudino, Andrea Segón, Ángela Toledo, Betty Krüger, Cecilia Joaquín, Jimena Lorente, Leticia Romeo, Lorena Rivas, Marcela Zelikowicz, Marina Dávila, Mirta Gendin, Natalia Robledo Scándalo, Raquel Pastor, Sandra Condori, Santiago Alonso, Stella Redruello y Vero Bonta. Entre ellas se encuentra Andrea Segón, artista local que aporta su mirada a esta experiencia colectiva y representa a la escena artística de Puerto Madryn.

Cabe recordar que la iniciativa se llevó a cabo en 2023 y 2024. En esta oportunidad, la propuesta se inscribe en el marco de las acciones vinculadas al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, y busca generar espacios de reflexión sobre las violencias que atraviesan a mujeres y niñas, el cuidado y la construcción colectiva.

Como parte de la programación, el área de Extensión del MuMA llevará adelante distintas acciones para ampliar el intercambio entre las obras, las artistas y el público, y fortalecer el vínculo entre el museo y la comunidad.