La actividad económica cayó 1,7% interanual en agosto

La actividad económica anotó una contracción del 1,7% en agosto respecto del mismo mes de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este desempeño quedó registrado como la mayor caída en lo que va de 2026. A su vez, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) anotó su segunda contracción consecutiva.

El acumulado del año sigue quedando en terreno positivo, con un incremento del 1,2% en comparación con el período enero-agosto del último año.

En tanto, en la medición desestacionalizada anotó una leve expansión de 0,1% respecto a julio. El índice serie-tendencia-ciclo, que descuenta los factores de estacionalidad, se mantuvo sin cambios.

El sector industrial y el relacionado con el comercio fueron los dos sectores que tuvieron las mayores incidencias negativas, con -3,2% y -3,5% respectivamente. Entre los dos le restaron 0,9 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE.