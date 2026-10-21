EMAE - INDEC

La actividad económica cayó 1,7% interanual en agosto

La actividad económica anotó una contracción del 1,7% en agosto respecto del mismo mes de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este desempeño quedó registrado como la mayor caída en lo que va de 2026. A su vez, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) anotó su segunda contracción consecutiva.

El acumulado del año sigue quedando en terreno positivo, con un incremento del 1,2% en comparación con el período enero-agosto del último año.

En tanto, en la medición desestacionalizada anotó una leve expansión de 0,1% respecto a julio. El índice serie-tendencia-ciclo, que descuenta los factores de estacionalidad, se mantuvo sin cambios.

El sector industrial y el relacionado con el comercio fueron los dos sectores que tuvieron las mayores incidencias negativas, con -3,2% y -3,5% respectivamente. Entre los dos le restaron 0,9 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE.

OPINIÓN

Argentina se abstuvo de votar contra el colonialismo. ¿Y Malvinas?

Argentina se abstuvo de votar contra el colonialismo. ¿Y Malvinas?

TERMÓMETROS

Papelón en el Congreso

Papelón en el Congreso

Cae la recaudación en Chubut

Cae la recaudación en Chubut

Minería en foco

Minería en foco

ÚLTIMAS NOTICIAS