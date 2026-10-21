El 26 de octubre iniciará la prospección de langostino en aguas provinciales

La Secretaría de Pesca de la Provincia del Chubut estableció para el próximo lunes 26 de octubre el inicio de la prospección de langostino en aguas de jurisdicción provincial, como instancia previa al desarrollo de la temporada de pesca del recurso.

El operativo contará con la participación de 20 embarcaciones, distribuidas en dos estratos de flota: cuatro embarcaciones artesanales de hasta 10,50 metros de eslora y 16 buques de la flota costera de hasta 21 metros de eslora.

Las embarcaciones que participen de la prospección deben contar con permiso provincial de pesca vigente, reunir las condiciones de seguridad necesarias para el embarque de los observadores designados y prestar plena colaboración en las tareas de monitoreo y muestreo previstas durante el relevamiento.

Relevamiento y análisis de información

La prospección se desarrollará en dos sectores de las aguas provinciales, al norte y al sur, con una planificación de dos días de tareas en cada área, a fin de relevar las condiciones del recurso y obtener información técnica que permita evaluar su disponibilidad.

Los datos obtenidos durante el relevamiento constituirán un insumo para el análisis de la distribución y presencia del langostino (Pleoticus muelleri), así como para la evaluación de las condiciones pesqueras en las áreas prospectadas, facilitando la toma de decisiones para la temporada de pesca 2026/2027.

Desde la Secretaría de Pesca, a cargo de Diego Brandán, se continúa trabajando en el seguimiento del recurso y en la planificación de las actividades pesqueras, con el objetivo de contar con información técnica que contribuya a una administración responsable y sostenible de la pesquería en aguas de jurisdicción provincial.