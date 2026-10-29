Miquelarena advirtió sobre el uso de IA para sexualizar imágenes: «Es un delito»

El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, alertó sobre la creación y difusión de imágenes sexualizadas mediante inteligencia artificial y advirtió que estas conductas generan un grave perjuicio a las víctimas y consecuencias penales para sus responsables.

“No es un chiste ni una broma, es un delito”, afirmó Miquelarena, al referirse a la creación y difusión de imágenes que utilizan el rostro de otras personas para representarlas en situaciones de contenido sexual.

El planteo se da en el contexto de investigaciones que involucran a menores de edad y el uso de IA para manipular imágenes de compañeras y compañeros. El procurador remarcó que, aunque el contenido sea generado digitalmente o tenga apariencia de dibujo o animé, puede ocasionar un perjuicio enorme a las víctimas y dar lugar a una investigación penal.

Miquelarena también alertó que la responsabilidad penal de los adolescentes debe evaluarse conforme a la legislación vigente y recordó que la reducción de la edad de imputabilidad modifica el marco legal aplicable a determinadas conductas. Por eso, insistió en la necesidad de que los jóvenes comprendan que utilizar la inteligencia artificial para producir o difundir imágenes sexualizadas de otras personas no es un juego y puede tener consecuencias legales.