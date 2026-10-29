Definieron la boleta para las elecciones en Gaiman

La Secretaría Electoral Permanente definió por sorteo el orden de las cuatro listas que competirán por la intendencia de Gaiman el próximo 13 de diciembre. Además, aprobó el diseño de la boleta única de papel que se utilizará en los comicios.

Los candidatos oficializados son Raúl Ferrero (Despierta Chubut), Carlos Huentelaf (Familia Chubutense), Marlén Rodríguez (Renovación y Desarrollo) y Diego Brunt (Chubut Somos Todos).

El procedimiento se realizó mediante un sorteo público en la sala de plenarios «Dr. Jorge E. Aubía» de la Legislatura provincial. Fue encabezado por el secretario Electoral Permanente, Alejandro Tullio, y contó con la participación de los apoderados de las cuatro agrupaciones políticas.

Padrón electoral

La jueza de Faltas y presidenta del Tribunal Electoral Municipal, Camila Irianni, explicó que trabajan en la organización de los comicios y en la elaboración del padrón de extranjeros habilitados para votar.

En diálogo con la prensa valletana, la jueza indicó que la publicación del padrón definitivo se prevé para el 18 de noviembre, aproximadamente, aunque aclaró que la fecha debía confirmarse en el cronograma oficial. También recomendó consultar la página web de la Secretaría Electoral para verificar la información y comprobar que cada elector figure correctamente.

En paralelo, el Tribunal Electoral Municipal anunció que reciben las inscripciones de extranjeros que quieran votar, verificando que cumplan con los requisitos legales. Irianni explicó que este trámite, que anteriormente realizaba el Juzgado de Paz, ahora corresponde al tribunal municipal en el marco de la Carta Orgánica.

Irianni también recordó que quienes quieran desempeñarse como autoridades de mesa pueden inscribirse a través de la página web de la Secretaría Electoral.

En cuanto a los lugares de votación, señaló que todavía quedaban definiciones pendientes. Como referencia, estimó que los electores argentinos votarían en escuelas, mientras que los extranjeros lo harían en el Concejo Deliberante.