El Senado debate la reforma de la Ley de Salud Mental



El Senado realiza este jueves su novena sesión ordinaria del año, con el tratamiento de una serie de proyectos entre los que se destaca la reforma de la Ley de Salud Mental, una norma que data desde 2010 y que ha sido objeto de una gran polémica por la defensa de la misma por parte de muchos sectores, contrapuesta con las objeciones de importantes sectores, sobre todo vinculados a familiares de los pacientes.

Pero hay un dato que también merece ser resaltado: salvo ese tema, los otros seis previstos en el temario de esta jornada corresponden a proyectos impulsados por sectores dialoguistas, no por parte del Ejecutivo o La Libertad Avanza.

El quóurm de la sesión se compuso por 19 integrantes de La Libertad Avanza (Francisco Paoltroni ingresó segundos después); 9 radicales (Carolina Losada se sentó tarde); los 3 del Pro; Sonia Rojas Decut y Carlos Arce del Movimiento por Misiones; Edith Terenzi de Despierta Chubut; Flavia Royón de Primero los salteños; Julieta Corroza de La Neuquinidad; Carlos «Camau» Espínola de Provincias Unidas; y el catamarqueño Guillermo Andrada de Convicción Federal.

La sesión, que comenzó a las 14.15 y se espera se extienda por entre 8 y 12 horas, tendrá también numerosos homenajes y cuestiones de privilegio. Asimismo arrancó con la asunción de la riojana Claudia López, que completará el mandato del fallecido Juan Carlos Pagotto. Justamente uno de los homenajes será para él, como así también habrá un homenaje para Néstor Kirchner, de quien esta semana se cumplieron 16 años de su deceso.

El primero de los temas a debatir es el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes. El proyecto impulsado por el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, propone la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), orientado a atraer capitales nacionales y extranjeros hacia sectores estratégicos de la economía, promoviendo el desarrollo productivo, las exportaciones y la generación de empleo.

La iniciativa busca complementar el RIGI, destinado a grandes proyectos de inversión, poniendo el foco en empresas que realicen ampliaciones de capacidad productiva, incorporen nuevas tecnologías, impulsen mejoras energéticas o fortalezcan actividades agroindustriales, industriales y de servicios exportables.

Luego será el turno del Desarrollo del Mercado de Carbono, una propuesta crea un marco regulatorio para promover proyectos orientados a reducir o capturar emisiones de gases de efecto invernadero y habilitar la comercialización de créditos de carbono generados por esas actividades. Establece además mecanismos para garantizar la trazabilidad de los activos y evitar la doble contabilización de reducciones de emisiones.

Entre otros aspectos, crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), reconoce jurídicamente a los créditos de carbono y prevé estabilidad fiscal por diez años para los proyectos registrados. También habilita la creación de instrumentos financieros respaldados por activos ambientales y regula su negociación en el mercado de capitales.

Reforma de la Ley de Salud Mental

El Senado tratará además la reforma de la Ley 26.657 de Salud Mental, impulsada por el Poder Ejecutivo. La iniciativa modifica aspectos centrales del régimen vigente desde 2010, particularmente en lo referido a internaciones involuntarias, consumos problemáticos y organización de los servicios de atención.

Uno de los cambios más importantes amplía los criterios para disponer internaciones involuntarias cuando exista riesgo grave para la vida o integridad física de la persona o de terceros, incorporando además la evaluación de antecedentes y la evolución previsible del cuadro.

El proyecto también permite que las internaciones se realicen en hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, refuerza el papel de los médicos psiquiatras dentro de los equipos interdisciplinarios e incorpora expresamente las adicciones dentro de las políticas de salud mental.

Luego quedarán temas menores, como la presentada por la senadora chubutense Edith Terenzi, que establece la obligatoriedad de contar con cartas gastronómicas adaptadas mediante pictogramas en restaurantes, bares y establecimientos similares.

La propuesta apunta a mejorar la accesibilidad cognitiva y comunicacional para personas con dificultades de comprensión o procesamiento de información, entre ellas muchas personas con trastorno del espectro autista. Los menús adaptados podrán estar disponibles en formato físico o digital y deberán contener la misma información que las cartas tradicionales.

También figura entre los proyectos una iniciativa de Edith Terenzi que modifica la Ley 27.623, mediante la cual el Estado nacional transfirió a la Municipalidad de Puerto Madryn un amplio predio perteneciente a la Armada Argentina.

Por último, el Senado debatirá el proyecto del radical catamarqueño Flavio Fama que incorpora la educación emocional como objetivo de la enseñanza obligatoria mediante modificaciones a la Ley Nacional de Educación.