Massoni cargó duro contra la administración de Merino en Trelew

Federico Massoni acusó al gobierno municipal de Trelew, de incrementar impuestos y tasas sobre los contribuyentes mientras cae la cantidad de vecinos que cumplen sus obligaciones. En una entrevista con el periodista Rodrigo Mansilla cuestionó el gasto en comunicación, mencionó deudas con Ashira y El 22, y sostuvo que Trelew necesita una administración orientada al trabajo, la actividad económica y el control de los recursos públicos.

Massoni trasladó sus críticas a la Cooperativa Eléctrica al funcionamiento económico del Municipio de Trelew y apuntó contra la política de recaudación, los gastos de comunicación y las prioridades de la gestión de Gerardo Merino. Durante su participación en Alguien tiene que querer, el programa conducido por Rodrigo Mansilla en YouTube, el aspirante a la intendencia y exministro de Seguridad sostuvo que observa un mismo criterio en ambas instituciones: incrementar las obligaciones de quienes pagan regularmente sin resolver las causas de los problemas financieros. También cuestionó el uso de los recursos públicos en publicidad, mencionó las negociaciones de deuda con prestadores de servicios y reclamó que el Municipio deje de concentrarse en la comunicación política para priorizar las necesidades económicas de la ciudad.

Massoni vinculó la situación de la Cooperativa con el comportamiento de la recaudación de impuestos municipales. Según sostuvo, tanto en los servicios públicos como en las cuentas del Municipio existe una tendencia a aumentar los cargos a los contribuyentes que cumplen sus obligaciones, en lugar de identificar las causas de la falta de pago y recuperar los ingresos perdidos.

“Cada vez paga menos Inmobiliario, cada vez paga menos Automotor y él cada vez aumenta más todo lo que es la carga impositiva y de tasas”, expresó en referencia a Merino. El exfuncionario consideró que ese criterio puede agravar el problema porque incrementa el esfuerzo económico de una parte de los vecinos mientras otros permanecen fuera del circuito regular de pagos.

Fuente: Vibra News