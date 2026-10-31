Madryn le ganó 1-0 a San Miguel

Deportivo Madryn cerró la fase regular de la Primera Nacional con una victoria por 1 a 0 frente a San Miguel, en condición de visitante, y aseguró el cuarto puesto de la Zona A con 60 puntos. El equipo dirigido por Luis García cumplió con el objetivo de terminar lo más arriba posible para asegurar localía.

El debut en el reducido será ante Deportivo Maipú de Mendoza o Gimnasia y Tiro de Salta. Hoy aparece sexto el Cruzado pero si el domingo Gimnasia y Tiro empata o gana ante Quilmes en el norte argentino le arrebatarán ese lugar a los cuyano y se transformarán en el futuro rival del Aurinegro. Maipú igualó este sábado sin goles con Tristán Suárez, finalista con Godoy Cruz en busca del primer ascenso a la Liga Profesional.