Madryn empató sin goles ante Acassuso

Deportivo Madryn empató 0-0 ante Acassuso por la fecha 35 de la Zona A y se trajo un punto de su visita a Buenos Aires. En un encuentro chato, cortado y con escasas situaciones de gol, el Aurinegro no pudo imponer condiciones durante largos pasajes y se quedó sin la victoria que había ido a buscar.

El conjunto dirigido por Luis García intentó tomar la iniciativa durante los primeros minutos, con mayor posesión de la pelota y la intención de manejar el desarrollo. Sin embargo, con el correr del tiempo, el local se acomodó en el campo y consiguió emparejar las acciones. Acassuso tuvo la oportunidad más clara de la primera etapa, con un remate de Hermoso que fue intervenida por Bonnin.

A los 14 minutos, Madryn sufrió una complicación temprana: Camilo Machado debió dejar la cancha por una lesión en la rodilla derecha y fue reemplazado por Juan Peinipil. A partir de allí, el encuentro continuó con muchas interrupciones y dificultades para ambos equipos a la hora de generar peligro en los últimos metros. La falta de precisión y la escasez de situaciones claras marcaron el ritmo de un primer tiempo que terminó sin goles.

En el complemento Deportivo Madryn consiguió acercarse con mayor frecuencia al arco rival. En los minutos finales, el Aurinegro buscó encontrar el camino hacia el gol, aunque sin demasiada claridad.

Acassuso, por su parte, también fue en busca de la victoria durante el tramo final, pero el conjunto local tampoco logró quebrar el cero y debió conformarse con el empate.

Deportivo Madryn sumó un punto y con este resultado, llegó a los 54 puntos y se mantiene en la cuarta posición de la Zona A, aunque deberá esperar los demás resultados de la jornada para saber si conserva ese lugar o cae al quinto puesto.

– Síntesis-

Acassuso: Mariano Monllor; Román Echeverría, Santiago Bellati, Joel Ghirardello, Alex Ruiz; Kevin Dubini, Joaquín Postigo, Ramiro Reynoso, Agustín Hermoso; Tomás Rodríguez y David Escalante. DT: Ricardo Pancaldo.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Claudio Corvalán, Lucas Diarte; Leonardo Marinucci , Federico Recalde, Marcelo Meli, Camilo Machado; Nazareno Solís y Luis Silba. DT: Luis García.

Cambios: PT 14m Juan Peinipil x Camilo Machado (DM), ST 9m Fernando Bersano x Nazareno Solís (DM), Ezequiel Montagna x Leonardo Marinucci (DM), 21m Natan Acosta x Ramiro Reynoso (A), 32m Lázaro Romero x Tomás Escalante (A), 40m Nicolás Servetto x Luis Silba (DM), Diego Martínez x Marcelo Meli (DM), 44m Valentín Serrano x Agustín Hermoso (A), Jonathan Racio x Joaquín Postigo (A)

Amonestados: Nazareno Solís (DM), Juan Peinipil (DM), Alex Ruiz (A), Mariano Monllor (A), Agustín Hermoso (A), Joaquín Postigo (A), Claudio Corvalán (DM)

Árbitro: Juan Cruz Robledo.

Estadio: La Quema.

Fuente: Jornada