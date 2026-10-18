El FMI pidió al Gobierno avanzar en una reforma tributaria y mejorar la recaudación

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó al Gobierno nacional a implementar cambios profundos en el sistema impositivo con el objetivo de fortalecer la recaudación. El pedido fue realizado por Dabla-Norris, subdirectora del Departamento de Asuntos Fiscales del organismo, durante su participación en la Asamblea Anual.

La funcionaria reconoció la disciplina fiscal como un pilar fundamental del programa de estabilización que mantiene Argentina con el ente de crédito. Sin embargo, advirtió que son necesarias medidas adicionales para mejorar la eficiencia tanto tributaria como del gasto público.

Los ejes del reclamo

En su presentación, Dabla-Norris puso el foco en la necesidad de eliminar los gastos tributarios y revisó específicamente las exenciones del IVA. Además, el organismo reclamó que se avance en la actualización del impuesto sobre los combustibles, un ajuste que el Gobierno había postergado en los últimos meses para contener el impacto sobre la inflación.

La representante del FMI solicitó eliminar gradualmente los impuestos distorsivos y reemplazarlos por un sistema tributario más sólido y duradero.

Reunión Caputo-Georgieva

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, el 13 de octubre de 2026. En dicha reunión, ambos coincidieron en la importancia de continuar las conversaciones para cerrar la tercera revisión del acuerdo vigente.

Fuente: InfoGEI