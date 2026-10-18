Puerto Madryn podrá seguir usando la cámara hiperbárica un año más

La Armada Argentina y Chubut firmaron un nuevo convenio de Uso Compartido y Oneroso de la cámara hiperbárica instalada en el Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola” de Puerto Madryn.

El comandante del Área Naval Atlántica, contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn, y el secretario de Salud, Sergio Wisky, refrendaron un nuevo convenio que regirá hasta octubre del próximo año, asegurando la continuidad de las prestaciones asistenciales que brinda la cámara hiperbárica, propiedad de la Armada.

El dispositivo médico, actualmente instalado en el nosocomio de Madryn, se encontraba en una situación administrativa pendiente de regularización desde el 29 de septiembre de 2025, fecha en que había vencido el convenio anterior que posibilitaba su permanencia y funcionamiento en dicha institución.