Luque instó al peronismo a escuchar a «la gente que la está pasando mal»

En el cierre del acto por el Día de la Lealtad Peronista en Comodoro Rivadavia, el diputado nacional Juan Pablo Luque convocó a la unidad del movimiento con un discurso autocrítico y reflexivo, para dejar las diferencias de lado y trabajar en una alternativa frente a la destrucción que está generando el gobierno de Milei.

El diputado nacional Juan Pablo Luque llamó al peronismo de Chubut a dejar atrás las disputas internas, recuperar el vínculo con la sociedad y construir una alternativa política que responda a la crisis económica y social que vive la provincia. Planteó la necesidad de volver a las bases del movimiento, escuchar a los trabajadores y transformar la realidad de las familias chubutenses.

“Hay momentos en los que tenemos que mirarnos de frente y preguntarnos si seguimos estando a la altura de lo que alguna vez representamos. Creo que en el peronismo estamos atravesando uno de esos momentos”, sostuvo Luque, al cuestionar las internas y las discusiones que alejan a la dirigencia de los problemas cotidianos de la gente.

El legislador puso en el centro de su discurso la pérdida de puestos de trabajo, las dificultades de los comerciantes, los salarios que no alcanzan y la falta de perspectivas para los jóvenes. También apuntó contra el presidente Javier Milei por las políticas que afectan a jubilados, personas con discapacidad, trabajadores y estudiantes, y cuestionó al gobernador Ignacio Torres por no asumir una defensa firme de los intereses de Chubut frente al Gobierno nacional.

“Hoy nos enfrentamos a un hombre al que no le tiembla el pulso para meterse con las personas con discapacidad, reprimir jubilados, destruir el empleo y dejar a miles de familias a la deriva”, afirmó en referencia a Milei.

“Tenemos reconocerlo: hay discusiones internas que cada vez tienen menos que ver con los problemas reales de la gente y tenemos que dejar de discutir nombres y trabajar por la gente que la está pasando muy mal”, sostuvo.

El legislador también alertó sobre el endeudamiento de las familias chubutenses, al señalar que más de 300.000 habitantes de la provincia se encuentran en esa situación. Vinculó el deterioro de las condiciones sociales con la falta de oportunidades para las juventudes y mencionó la gravedad de los suicidios juveniles y los asesinatos registrados en Comodoro Rivadavia.

En ese marco, dio datos que ratifican esta penosa realidad: “Cuando dejé de ser intendente de Comodoro era una de las ciudades con menor desocupación del país. Hoy tiene 10 puntos de desocupación, más del 37% de la población bajo la línea de la pobreza y las estadísticas de suicidio en los jóvenes es alarmante”. ¿Cómo pudimos dejar que esto pase?, criticó.

Y agregó: “Frente a la destrucción que está generando este gobierno nacional, tenemos que ser una alternativa que deje de poner a Chubut de rodillas y defienda a los chubutenses”.

Luque convocó a dejar de lado las diferencias personales y los intereses individuales para recuperar la capacidad de organización del peronismo y construir una propuesta que vuelva a representar a la sociedad chubutense.

“Lo que tenemos enfrente es demasiado peligroso como para seguir encerrados en nuestras propias discusiones”, advirtió, al reclamar que el movimiento vuelva a concentrar sus esfuerzos en quienes no llegan a fin de mes, atraviesan dificultades para sostener a sus familias o no encuentran oportunidades laborales.

“Yo los insto simplemente a que podamos trabajar por la unidad, a que dejemos nuestras diferencias personales de lado, porque la gente nos está pidiendo a los gritos que nos organicemos, que dejemos de pensar individualmente en el bien del dirigente político y pensemos en los que están muriendo de hambre, en los que no llegan a fin de mes”, afirmó.