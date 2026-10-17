Aylén Miguel representará a la Argentina en el Sudamericano de Tiro Deportivo



Con gran entusiasmo y compromiso, la tiradora chubutense Aylén Miguel transita los últimos días de preparación para afrontar un nuevo desafío internacional. La representante provincial formará parte de la delegación argentina que participará del XXIII Campeonato Sudamericano de Tiro Deportivo, certamen que se desarrollará del 21 al 25 de octubre en las instalaciones del Tiro Federal Argentino de Buenos Aires.

La joven deportista viajará el próximo martes 20 de octubre con el objetivo de ratificar su crecimiento deportivo y buscar un lugar en el podio. Este nuevo desafío llega tras un intenso período de preparación.

Representar a Chubut y al país con orgullo

En la previa del certamen, Aylén compartió sus sensaciones: “Estoy muy contenta con esta posibilidad. Poder volver a competir en un Sudamericano y representar al país es un orgullo impresionante”.

Sobre su preparación, explicó: “Los entrenamientos vienen siendo muy positivos. Estoy sumando más horas para prepararme mejor, adaptando todo lo nuevo que tengo y buscando mejorar algunos detalles antes de la competencia”. Y concluyó: “Siempre es un orgullo representar a Chubut y al país”