Anuncios en una nueva Temporada de Tulipanes



El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este sábado la apertura oficial de la Temporada de Tulipanes 2026 en Trevelin, uno de los atractivos turísticos más representativos de la primavera patagónica. Durante el acto, el mandatario destacó el crecimiento del turismo nacional e internacional en la provincia y anunció que, antes de que finalicen las obras del estacionamiento del aeropuerto de Esquel, se avanzará con la licitación de la obra civil y la torre de control de la terminal aérea.

La ceremonia se desarrolló en el Campo de Tulipanes Patagonia, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 259, con la participación de autoridades provinciales y municipales, emprendedores, prestadores turísticos y visitantes de distintos puntos del país y del exterior. La apertura coincidió con un importante movimiento turístico en la región cordillerana, que incluyó la llegada de aproximadamente 450 pasajeros al aeropuerto de Esquel en apenas seis horas, a través de vuelos provenientes de Buenos Aires y Córdoba.

Junto al mandatario estuvieron el intendente de Trevelin, Héctor Ingram; el propietario de Tulipanes Patagonia, Juan Carlos Ledesma; el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; el ministro de Economía, Gustavo Paz; el secretario de Ciencia y Tecnología, Guillermo Defossé; el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez; el subsecretario de Asuntos Municipales, Víctor Candia; los intendentes de Esquel, Matías Taccetta, y de Corcovado, Ariel Molina; el presidente de Lotería, Ramiro Ibarra; y el presidente del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), Horacio Massacese.

“Chubut no es una provincia con turismo, es una provincia turística”

Durante su discurso, Torres felicitó a Juan Carlos Ledesma por los 30 años de trayectoria del emprendimiento y destacó su contribución al posicionamiento de Trevelin y de toda la provincia como destino turístico, poniendo en valor el trabajo y la perseverancia que permitieron convertir el cultivo de tulipanes en uno de los principales atractivos de la Patagonia.

“Desde el primer día que asumí, que me fuiste a ver y me dijiste que había que levantar la vara y hacer de este campo de tulipanes un eje central del turismo en toda la provincia, fue tanta la vocación y la pasión que le pusiste que cada año que pasa no solamente se levanta más la vara, sino que se reconoce este campo de tulipanes en toda la Nación, pero a nivel internacional también”, expresó el Gobernador.

Nuevas obras para ampliar el aeropuerto de Esquel

Uno de los principales anuncios de Torres durante la apertura estuvo vinculado con las obras previstas para el aeropuerto de Esquel, una infraestructura estratégica para mejorar la conectividad aérea de la Cordillera, ampliar la llegada de visitantes y acompañar el desarrollo turístico y productivo de la región.

En ese marco, el Gobernador confirmó que, antes de que finalicen los trabajos correspondientes al estacionamiento de la terminal aérea, se avanzará con la licitación de la obra civil y la torre de control, dos intervenciones largamente esperadas para mejorar las condiciones operativas del aeropuerto.

“Antes de finalizar el parking del aeropuerto de Esquel, se va a licitar la obra civil y la torre de ese bendito aeropuerto que hace tantos años venimos esperando”, anunció el mandatario.

Treinta años de un emprendimiento que transformó el turismo de Trevelin

Durante la ceremonia también tomó la palabra el propietario de Tulipanes Patagonia, Juan Carlos Ledesma, quien repasó la historia del emprendimiento familiar que comenzó hace tres décadas y que, con el paso de los años, se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos de Trevelin, reconocido tanto en la Argentina como en el exterior.

“Cuando nosotros recién estábamos empezando, me permití soñar en grande, que mi trabajo llegue muy lejos, y cada día me permito soñar más”, expresó Ledesma, al recordar los primeros años del proyecto y destacar el esfuerzo sostenido que permitió ampliar su alcance.

El emprendedor valoró el acompañamiento recibido y remarcó la importancia de continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer la actividad turística, ampliar la conectividad aérea y facilitar el acceso de visitantes provenientes de distintos mercados internacionales.

En ese contexto, planteó como una aspiración futura la posibilidad de contar con una conexión directa entre San Pablo y Esquel, que permitiría potenciar la llegada de turistas brasileños a la Cordillera chubutense.

Ledesma también se refirió a la apertura de un nuevo campo de tulipanes en 28 de Julio, en el Valle Inferior del Río Chubut, como parte de una iniciativa destinada a extender la propuesta hacia otras regiones y generar nuevos circuitos turísticos dentro de la provincia.

“Si a ustedes les va bien, a mí también me va a ir bien. Estamos todos en el mismo barco, necesitamos avanzar unidos”, sostuvo, al destacar el valor del trabajo articulado entre emprendedores, prestadores turísticos y comunidades locales para impulsar el crecimiento del sector.