Un hombre con pedido de captura fue detenido en Puerto Madryn

Un hombre de 35 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en Puerto Madryn, luego de que personal policial constatara que tenía un pedido de captura vigente, emitido por la Justicia en febrero de este año.

Según informó la Policía del Chubut, el procedimiento se inició a la 1:56, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Primera fueron alertados sobre un individuo que habría golpeado dos veces con el puño la puerta del local comercial Equus, ubicado sobre la calle 28 de Julio. De acuerdo con el parte oficial, no se registraron daños en el establecimiento.

Tras el episodio, el hombre se retiró por la misma calle en dirección oeste. Al arribar al lugar, los efectivos lo localizaron frente al comercio Rocky Deportes, donde procedieron a identificarlo.

Durante la verificación de sus datos en el sistema policial, los agentes constataron que el hombre, identificado por sus iniciales como Cristian G. G., registraba un pedido de captura vigente desde el 24 de febrero de 2026, dispuesto por la jueza penal Patricia Reyes.

Ante esta situación, la fiscal o autoridad judicial interviniente, Natalia Ghislieri, dispuso que el hombre permaneciera detenido hasta la realización de la correspondiente audiencia de control de detención.

El procedimiento quedó bajo la intervención de la Comisaría Seccional Primera de Puerto Madryn, dependiente de la Dirección de Seguridad de la Policía del Chubut.