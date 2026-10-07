Llegaron a Río Negro las monoboyas del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur

Dos estructuras flotantes de 272 toneladas procedentes de Emiratos Árabes Unidos arribaron al puerto de San Antonio Este para ser instaladas frente a Punta Colorada, permitiendo la carga de buques petroleros de gran escala con destino a la exportación.

El puerto rionegrino de San Antonio Este recibió dos monoboyas tipo CALM provenientes de Emiratos Árabes Unidos, infraestructura central para la terminal marítima offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Las instalaciones flotantes, de 15,3 metros de diámetro y 272 toneladas cada una, se ubicarán a siete kilómetros de la costa de Punta Colorada para permitir el amarre y llenado de buques VLCC con capacidad de hasta dos millones de barriles de crudo por viaje.

En la zona ya se desplegaron sistemas de fondeo, 721 caños para la tubería submarina y un buque especializado para tareas de soldadura y tendido de cañería bajo fiscalización ambiental provincial. El mismo puerto recibe de forma simultánea los insumos para el San Matías Pipeline, gasoducto que abastecerá la iniciativa de gas natural licuado de Southern Energy.