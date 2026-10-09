La exministra de Familia de Chubut, Leticia Huichaqueo, obtuvo la libertad condicional y dejó el régimen de prisión domiciliaria que cumplía en el marco de las causas vinculadas con la emergencia climática de Comodoro Rivadavia.

La decisión fue adoptada por la jueza penal Ana Karina Breckle y comenzó a regir este miércoles 7 de octubre, luego de una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson.

De acuerdo con el cálculo de pena establecido durante el proceso de ejecución, Huichaqueo continuará cumpliendo la condena bajo reglas de conducta hasta el 11 de mayo de 2028.

La exfuncionaria cumple una pena unificada de cuatro años y ocho meses de prisión, además de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena fue fijada en octubre de 2024 por la jueza Eve Ponce e incluyó dos causas relacionadas con hechos ocurridos durante la emergencia climática registrada en Comodoro Rivadavia en 2017.

Una de ellas corresponde al expediente conocido como Emergencia Climática, por el que Huichaqueo recibió una pena de dos años de prisión en suspenso.

La segunda es la causa Royal Canin, en la que fue condenada a cuatro años de prisión efectiva por el desvío y la comercialización ilegal de alimento balanceado que había sido donado durante el temporal.

Huichaqueo había cumplido parte de la pena bajo prisión domiciliaria en Gaiman, debido a razones de salud. En julio de 2026, la Justicia había autorizado además un régimen de salidas progresivas que le permitía salir los domingos durante seis horas, sin custodia policial directa, para asistir a misa y visitar a familiares.

Con la nueva resolución judicial, la exministra dejó definitivamente el régimen de prisión domiciliaria y continuará el cumplimiento de la pena en libertad condicional, sujeta a las condiciones y reglas de conducta establecidas por la Justicia hasta mayo de 2028.