Largó la carrera electoral en Gaiman



El Tribunal Electoral Municipal de Gaiman oficializó las candidaturas que participarán en las elecciones extraordinarias para la Intendencia de la localidad, previstas para el próximo 13 de diciembre.

Luego de recibir la documentación presentada por los espacios políticos, el Tribunal realizó el análisis técnico y legal correspondiente y procedió a oficializar las listas, en el marco de la convocatoria electoral dispuesta por Resolución N.º 346/2026.

Las listas oficializadas están encabezadas por Raúl Ferrero por la alianza transitoria “Despierta Chubut”, Carlos Huentelaf por “Familia Chubutense”, Marlén Rodríguez por “Renovación y Desarrollo”, y Diego Brunt por “Chubut Somos Todos”.