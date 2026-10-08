La CONAE convoca para su certamen nacional CANSAT Universitario 2026-2027

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) lanzó la convocatoria para estudiantes de grado de todo el país al certamen nacional CANSAT Universitario 2026-2027. La propuesta es diseñar, construir y probar en vuelo un satélite a pequeña escala, de allí el nombre de la competencia, “can” en inglés significa “lata”. En esta edición, ampliando sus públicos destinatarios, para escuelas secundarias.

“El objetivo es que los equipos de estudiantes de universidades, tanto públicas como privadas, puedan competir para realizar esta misión espacial a escala, que reproduzca las mismas etapas que realizan los profesionales en la vida cotidiana”, amplía Julián De Vito, jefe del área de Formación Masiva de la CONAE. Según explica De Vito, estas fases de trabajo implican el diseño del satélite, su construcción, validación, el lanzamiento y el análisis posterior al vuelo. La ejecución técnica está a cargo de la Asociación de Cohetería Experimental y Modelista de Argentina (ACEMA), y, además, la competencia cuenta con el acompañamiento de Fundación INVAP y Fundación YPF.

Para aquellos/as que deseen inscribirse o consultar los requisitos técnicos, pueden consultar la página institucional de CANSAT Argentina: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae/cansat-argentina/cansat-universitario.

“La misión empieza acá”

El desafío está dirigido a estudiantes de grado de todo el país, independientemente de la carrera que cursen. Los equipos deberán estar formado por entre tres y seis integrantes de una misma institución y contar con el acompañamiento de un docente responsable, que actuará como referente institucional y contacto con la CONAE. También podrán sumarse asesores científico-técnicos, pero sin integrar formalmente el equipo.

Así, CANSAT Universitario, bajo la consigna “Formá tu equipo. La misión empieza acá” propone vivir el ciclo completo de una misión espacial. Cada grupo deberá organizarse como un equipo de misión y desarrollar una carga útil capaz de cumplir requerimientos técnicos durante su lanzamiento y descenso.

El certamen se desarrollará en distintas etapas. En una primera instancia, los equipos deberán presentar una Revisión Preliminar de Diseño (PDR), que incluirá el diseño de la misión, los prototipos, las pruebas iniciales, el presupuesto y el cronograma de desarrollo. A partir de esa evaluación se seleccionarán 20 equipos para continuar en competencia.

Luego, los equipos seleccionados avanzarán hacia la Revisión Crítica de Diseño (CDR), en la que deberán presentar el diseño detallado, las pruebas de los subsistemas y la planificación de las operaciones. Tras esa instancia, se seleccionarán seis equipos finalistas para participar de la campaña de lanzamiento prevista para junio de 2027.

Durante el descenso, cada CANSAT deberá transmitir telemetría, registrar datos de sus sensores y cumplir con los requerimientos operativos, estructurales, eléctricos y de comunicaciones establecidos para el certamen.

Después del vuelo, los equipos deberán presentar los resultados y el análisis de la misión. Luego, un jurado seleccionará un equipo que podrá representar a la Argentina en la siguiente edición de CANSAT USA, con apoyo institucional y patrocinio de la CONAE. También se entregarán menciones especiales a proyectos destacados.

El fortalecimiento de un ecosistema espacial y exitoso

Para De Vito, iniciativas de este tipo son claves, una instancia de promoción de vocaciones científicas tanto en escuelas secundarias como en universidades. “Para nosotros es esencial estas estrategias para despertar el interés. El ecosistema espacial se nutre de un semillero, no es sustentable si queda todo en un laboratorio o únicamente en personas especializadas, debe diversificarse en más públicos”, resalta el integrante de CONAE y especialista en Gestión Ambiental por la UNSAM.

En este sentido, De Vito señala como ejemplos que, con una trayectoria de más de 30 años en el organismo, muchos de sus compañeros más jóvenes se interesaron por la temática y las carreras afines a partir de algún programa educativo de la CONAE.

“Es algo que realmente da orgullo, todo el trabajo que se hace en esta área en Argentina. Sobre todo porque alguien tal vez puede creer que para estudiar o trabajar en estas áreas tiene que irse a la NASA, en Estados Unidos, y no es necesario -remarca el vocero para asuntos del certamen CANSAT-. La CONAE ha participado de muchísimos proyectos de primer nivel, hemos trabajado recientemente en la misión Artemis, trabajando en colaboración con universidades nacionales, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires se consagró campeón en una de las competencias universitarias de cohetería más importantes del mundo…los ejemplos sobran”.

La competencia en escuelas secundarias, ya en marcha

A la par del certamen universitario, ya se lanzó la edición CANSAT para escuelas secundarias 2026, que también tienen como objetivo el diseño y construcción de un satélite a escala.

De acuerdo con cifras ofrecidas desde la CONAE, este año participaron 1251 estudiantes, organizados en 253 equipos de 21 jurisdicciones. Ya fueron seleccionados los 20 equipos que recibieron los kits y se encuentran en la etapa de construcción, seguimiento y validación de sus proyectos.

Luego se elegirán cinco equipos para la campaña de lanzamiento, prevista del 9 al 11 de diciembre en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, en Córdoba.

Una red con múltiples actores

La ejecución técnica de CANSAT Argentina está a cargo de la Asociación de Cohetería Experimental y Modelista de Argentina (ACEMA). Se trata de la organización especializada en cohetería experimental y modelista, que acompañará el seguimiento técnico de los proyectos y participará en la organización de las jornadas de lanzamiento. La propuesta también cuenta con el acompañamiento de Fundación INVAP y Fundación YPF. (Fuente: Agencia CTyS-UNLaM)