Condenado por dos hechos de abuso sexual contra su ex pareja

Un jurado popular declaró culpable a Julio Guillermo Villagran tras un juicio que incorporó pautas claras sobre juzgar con perspectiva de género. Ciudadanas y ciudadanos de la comunidad dieron a conocer su veredicto, declarando a Villagran culpable del primer hecho por mayoría calificada de diez votos, y del segundo hecho por unanimidad de los doce integrantes del jurado. Luego de conocer la sentencia, la víctima en diálogo con el SAVD destacó que este veredicto del jurado es importante porque el cuerpo es de cada persona y nadie puede obligarla a tener relaciones o tocarla si dice que no.

Un aspecto central fueron las instrucciones brindadas al jurado popular sobre cómo analizar las pruebas desde una perspectiva de género.

La perspectiva de género es una herramienta de análisis que busca detectar y corregir las situaciones de desigualdad histórica y poder entre hombres y mujeres. Al juzgar este tipo de casos, la ley exige considerar que las agresiones sexuales suelen ocurrir en ámbitos de intimidad o a puertas cerradas, donde raramente existen testigos directos o pruebas documentales. Por este motivo, el testimonio de la víctima resulta un elemento fundamental, el cual debe ser contrastado de manera integral con el resto de las evidencias del caso para brindar un juicio justo a todas las partes.

Asimismo, se enfatizó al jurado la obligación de valorar las pruebas libres de prejuicios y estereotipos de género. Entre estas pautas, se recordó que:

La falta de resistencia física no implica consentimiento.

La vestimenta, la conducta habitual o la relación previa (como ser ex pareja) no significan haber dado un consentimiento sexual.

El silencio o la demora en denunciar no restan credibilidad a la víctima, ya que los procesos traumáticos y las dinámicas de violencia influyen en los tiempos de cada persona para pedir ayuda.

El contexto de violencia y la decisión judicial

Al momento de fijar la pena, la jueza técnica coincidió con la postura de la Fiscalía y remarcó que los abusos constituyeron una manifestación más, dentro de un contexto de violencias prolongado en el tiempo.

La magistrada destacó como agravante la relación de confianza y el vínculo familiar previo entre el agresor y la víctima, señalando las secuelas emocionales y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la mujer tras años de sometimiento.

Medidas de protección y reglas de conducta

Debido a que la pena es de ejecución condicional (no implica encierro efectivo en un establecimiento penitenciario salvo que se incumplan las reglas impuestas), la sentencia fijó obligaciones estrictas por el plazo de cuatro años:

Prohibición absoluta de acercamiento y contacto: Villagran no podrá aproximarse a la víctima a menos de 200 metros (en su domicilio, trabajo o vía pública) ni contactarla por ningún medio (llamadas, mensajes, redes sociales o a través de terceras personas).

Capacitación y tratamiento: Deberá realizar el Taller TaViRe (asistencia a víctimas y reeducación de agresores) durante el primer año y someterse a un tratamiento psicológico.

Control judicial: Quedará bajo la supervisión de la Oficina Judicial de Esquel, debiendo presentarse de forma semestral, fijar domicilio sin posibilidad de mudanza sin autorización y abstenerse del consumo abusivo de alcohol o estupefacientes.

Asimismo, una vez que la sentencia quede firme, se tomarán muestras genéticas del condenado para su inscripción en el Registro de Defensa de la Integridad Sexual (REDIS) de la provincia de Chubut.