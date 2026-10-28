Balearon a un policía en Comodoro Rivadavia

En el barrio Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, una policía salvó su vida de milagro tras quedar en medio de un tiroteo y sufrir un ataque directo a balazos. La agente se encontraba trabajando en un control de rutina en las inmediaciones de Sarmiento y Florida.

En ese momento, presenció un enfrentamiento armado en el que dos ocupantes de una motocicleta eran atacados a tiros desde los pasajes altos lindantes a la calle Huergo.

De un momento a otro, los motociclistas se desplazaron hacia el puesto de control, increparon a la mujer y le dispararon a menos de diez metros de distancia. La agente logró salvar su vida arrojándose a resguardo rápidamente y resultó ilesa.

Tras la agresión, uno de los sospechosos huyó e ingresó a un local comercial ubicado sobre la calle Florida al 900. Durante la inspección ocular, los peritos levantaron y secuestraron un total de 17 vainas servidas: doce calibre .40 mm CBC y cinco calibre 9 mm.

Allanamientos

Cerca de las 3:30 de la madrugada, un equipo táctico del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) concretó un allanamiento de urgencia en el comercio de la calle Florida al 900. Aunque en la diligencia se incautaron elementos de relevancia para la causa, la Justicia desestimó el pedido de detención formulado por la fuerza policial respecto a los dos sospechosos identificados, por lo que hasta el momento no hay detenidos.