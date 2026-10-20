Italia despliega 500 soldados en Milán

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció hoy que el Gobierno decidió desplegar 500 soldados en Milán hasta fin de año y aplicar sanciones más severas tras los violentos enfrentamientos ocurridos en la ciudad y en otras zonas del país durante el fin de semana.

En un video difundido en redes sociales, Meloni informó que el gabinete aprobó un decreto con nuevas medidas de seguridad, que incluye tipificar como delito penal la «participación violenta en una manifestación», con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros (unos 22.500 dólares).

También se aumentarán las sanciones para quienes se cubran el rostro, lesionen a otras personas o cometan actos de destrucción en grupo, explicó la mandataria.

El decreto amplía además las medidas de detención preventiva para menores sospechosos de representar una amenaza antes de manifestaciones e incorpora cláusulas que permiten atribuir responsabilidad financiera a los padres por los daños causados por sus hijos.

«Protestar es un derecho, devastar nuestras ciudades no», afirmó Meloni en el video, donde condenó los ataques contra comercios y efectivos de seguridad.

Las medidas se adoptan tras los disturbios del fin de semana en Milán y otras ciudades italianas, en los que se denunciaron saqueos, rotura de escaparates y agresiones a policías, según indicó la primera ministra.

Fuente: Agencia NA