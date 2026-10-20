El riesgo país cerró en 672 puntos

El riesgo país de la Argentina cerró en los 672 puntos básicos e interrumpió su tendencia alcista de la última semana al registrar una leve baja este martes .

Este retroceso fue impulsado principalmente por el rebote de los bonos soberanos, que lograron estabilizarse tras varias ruedas consecutivas de pérdidas.

Al comienzo del día, el indicador elaborado por JP Morgan experimentó una marcada presión al alza y llegó a tocar en el inicio de la rueda los 710 puntos básicos, un valor que no se registraba desde octubre del año pasado, lo que encendió las alarmas entre los operadores antes de que el mercado lograra revertir la tendencia.

Luego, con el correr de las horas, el indicador borró la suba inicial como consecuencia del cambio de rumbo en las cotizaciones de los activos locales.

El ingreso de compradores permitió descomprimir la tasa de retorno exigida a los títulos argentinos y revirtió el salto matutino y estabilizando el cierre diario por debajo de los niveles de apertura.En este escenario, los títulos argentinos operaron en terreno positivo en el mercado de renta fija. Los bonos de legislación local, conocidos como Bonares, escalaron hasta 0,7%, destacándose el desempeño del AL35D.

Por su parte, los instrumentos emitidos bajo ley extranjera, denominados Globales, sumaron hasta 0,8%, con el GD46D liderando las subas dentro de ese segmento.

El comportamiento de la jornada refleja que, si bien el mercado logró un alivio temporal, la incertidumbre global y local sigue condicionando el precio de los activos.

Fuente: Agencia NA