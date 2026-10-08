Pavón consiguió cargo en Trelew

Juan Manuel Pavón volvió formalmente a la Municipalidad de Trelew y quedó designado al frente de la nueva Coordinación General de Desarrollo Estratégico, Inversiones y Áreas Productivas, un área creada recientemente dentro del organigrama municipal y que dependerá directamente del Programa Principal Intendencia.

La designación fue formalizada mediante la Resolución N° 3339, fechada el 22 de septiembre de 2026, que lo incorpora como personal de planta política a partir del 10 de septiembre y “hasta tanto se resuelva lo contrario”.

La resolución completa un movimiento que comenzó días antes con la modificación del organigrama municipal. A través de la Resolución N° 3190, el Ejecutivo creó específicamente la Coordinación General de Desarrollo Estratégico, Inversiones y Áreas Productivas y la colocó bajo dependencia directa de Intendencia.

La salida de Pavón de la administración provincial, lo reubica en el escenario trelewense,