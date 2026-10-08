JUAN MANUEL PAVÓN - TRELEW

Pavón consiguió cargo en Trelew

Juan Manuel Pavón volvió formalmente a la Municipalidad de Trelew y quedó designado al frente de la nueva Coordinación General de Desarrollo Estratégico, Inversiones y Áreas Productivas, un área creada recientemente dentro del organigrama municipal y que dependerá directamente del Programa Principal Intendencia.

La designación fue formalizada mediante la Resolución N° 3339, fechada el 22 de septiembre de 2026, que lo incorpora como personal de planta política a partir del 10 de septiembre y “hasta tanto se resuelva lo contrario”.

La resolución completa un movimiento que comenzó días antes con la modificación del organigrama municipal. A través de la Resolución N° 3190, el Ejecutivo creó específicamente la Coordinación General de Desarrollo Estratégico, Inversiones y Áreas Productivas y la colocó bajo dependencia directa de Intendencia.

La salida de Pavón de la administración provincial, lo reubica en el escenario trelewense,

OPINIÓN

La advertencia de Pérez-Reverte ante el ocaso digital

La advertencia de Pérez-Reverte ante el ocaso digital

TERMÓMETROS

Teléfono para Giacomone

Teléfono para Giacomone

Pavón consiguió cargo en Trelew

Pavón consiguió cargo en Trelew

El PICh mueve sus piezas

El PICh mueve sus piezas

ÚLTIMAS NOTICIAS