Robo en la Cámara de Comercio de Trelew

Un robo fue perpetrado en la Cámara de Industria y Comercio del Chubut (CICECh) en Trelew. Entre los elementos sustraídos se encontraba una contadora de billetes y un cofre de metal. Además, sustrajeron teléfonos móviles.

Durante la madrugada de este jueves todos los elementos fueron recuperados. En Fontana 355 se vio un gran despliegue policial, incluido personal de Criminalística.

Autores ignorados habrían forzado la puerta de ingreso y tras el robo, abandonaron los elementos en barrio Inta de Trelew.