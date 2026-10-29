Hallaron los cuerpos de los niños arrastrados por el río en Santa Cruz

Los cuerpos de José y Leo, de 10 y 12 años, fueron encontrados sin vida este jueves en Santa Cruz, luego de haber sido arrastrados por la corriente de agua el domingo pasado. El hallazgo de ambos menores fue confirmado por el Gobierno provincial tras intensos días de búsqueda.

El primer avistamiento se produjo durante los sobrevuelos realizados en la zona de Palermo Aike. Horas después, los equipos de búsqueda localizaron el segundo cuerpo en las cercanías de un puente, confirmando la lamentable noticia.

La desaparición de los hermanos ocurrió en el sector conocido como La Toma, ubicado en Palermo Aike, sobre la Ruta Nacional 40. Los menores fueron vistos por última vez durante la tarde del 25 de octubre, mientras jugaban en el río.

En los procedimientos de búsqueda y recuperación trabajaron de manera coordinada efectivos de la Policía de Santa Cruz, Bomberos, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y personal de distintas áreas provinciales. En el lugar, las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para la investigación.

Personal de salud y profesionales de la psicología se encuentran brindando asistencia y contención a la familia de los niños. Acompañan a los padres y parientes directos ante la angustiante situación que atraviesan.

El llamado al 911 sobre el extravío de los menores ingresó alrededor de las 16 horas de aquel día. Según las primeras averiguaciones, los dos hermanos jugaban en el río junto a otros dos familiares, de 14 y 15 años, hasta que en un determinado momento dejaron de verlos.