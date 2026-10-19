Encuesta revela que 60% de los argentinos desaprueba la gestión de Milei



La Libertad Avanza reúne un 26% de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2027, mientras que el peronismo alcanza el 24%, según una nueva encuesta de la Universidad de San Andrés que también reveló que un 60% de los argentinos desaprueba la gestión del presidente Javier Milei.

El estudio, realizado entre el 5 y el 13 de octubre, muestra un escenario de empate técnico entre las dos principales fuerzas políticas, con una diferencia de apenas dos puntos porcentuales, inferior al margen de precisión informado por la consultora.

Otro de los datos significativos es que el 26% de los encuestados todavía no tiene definido su voto o prefiere no responder, una proporción idéntica a la intención de voto que registra el oficialismo.

La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), elaborada por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, también detectó que el rechazo al Gobierno se mantiene elevado: el 60% desaprueba la administración de Milei, frente al 36% que la aprueba.

De acuerdo con el informe, ambos indicadores se mantienen sin cambios significativos respecto de septiembre, aunque reflejan una diferencia negativa de 24 puntos porcentuales entre aprobación y desaprobación.

Cómo está la intención de voto para 2027

Ante la pregunta sobre «a qué partido votarían si las elecciones presidenciales se realizaran hoy», el 26% de los consultados eligió a La Libertad Avanza y el 24% al peronismo.

Bastante más atrás aparecen el Frente de Izquierda, con el 4%; el PRO y Provincias Unidas, con el 3% cada uno; y la Unión Cívica Radical, con el 2%.

En tanto que un 5% manifestó que votaría en blanco, el 4% sostuvo que no iría a votar, el 21% respondió que todavía no sabe a quién elegiría y otro 5% prefirió no contestar.

Los resultados muestran que, a un año de los comicios presidenciales, ninguno de los dos principales espacios políticos supera el 30% de intención de voto entre el total de los encuestados.

Qué votan quienes aprueban y desaprueban a Milei

La encuesta también indagó cómo se distribuyen las preferencias electorales según la valoración de la gestión presidencial. Entre quienes aprueban al Gobierno, el 66% manifestó que votaría a La Libertad Avanza en 2027.

En cambio, entre quienes desaprueban la administración de Milei, el 39% se inclinó por el peronismo. La diferencia refleja una mayor concentración del voto oficialista entre quienes respaldan al Presidente y una distribución más amplia de las preferencias entre quienes cuestionan su gestión.

Otro dato del relevamiento es que el peronismo conserva el 70% de los votantes de Sergio Massa en las elecciones presidenciales de 2023, mientras que La Libertad Avanza retiene el 64% de quienes acompañaron a Milei en la primera vuelta de aquellos comicios.

Entre quienes votaron a Patricia Bullrich en 2023, el 41% manifestó que ahora elegiría a La Libertad Avanza.

Fuente: Agencia NA