El reclamo por restricciones de acceso a El Pedral llegó a la Legislatura



El diputado Emanuel Coliñir, del bloque Arriba Chubut, presentó un pedido de informes sobre el cumplimiento de la Ley XVII N.º 8 y las condiciones de acceso público al sector de El Pedral, en Punta Ninfas. Meses atrás, la Asociación Civil Libre Acceso a las Playas cuestionó el cierre del acceso a Playa El Pedral y anticipó que llevaría el reclamo a la Justicia.

El asunto finalmente llega a la Legislatura de Chubut, con la iniciativa de Coliñir que cuestiona los efectos del Decreto 558/2025, que suprimió una disposición vinculada con el libre acceso contemplado en el plan de manejo del área.

El legislador solicita que el Gobierno explique cómo garantiza el acceso público a playas, riberas y aguas marítimas, si existen caminos alternativos y cuáles fueron los fundamentos jurídicos y administrativos de la decisión.

En el pedido de informes, se pide además, conocer si intervino la autoridad pesquera antes de la modificación.

Una y otra vez se presentan reclamos por el cierre de accesos a las playas en la costa de Chubut, a pesar de que existe una Ley, un Decreto reglamentario y una sentencia del Superior Tribunal de Justicia que reconoce el derecho de paso.