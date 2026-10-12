El Papa será operado este martes en el Hospital Policlínico Gemelli

El papa León XIV será operado este martes en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma para extirparle un nódulo localizado en un pulmón, según informó este lunes el Vaticano.

El horario de la intervención quirúrgica está previsto para la media mañana, según precisan las informaciones procedentes de Roma, reflejadas por ejemplo por ANSA, según reveló la Agencia Noticias Argentinas.

Atendió su agenda

«El Papa continúa con sus actividades programadas para hoy», informó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

El problema de salud del Papa no fue obstáculo para que el religioso pudiese continuar atendiendo su agenda.

Este lunes la actividad papal era intensa, con una jornada incluyó audiencias matinales, aunque sin compromisos oficiales para la tarde.

Cronograma hospitalario del Papa

El ingreso del Pontífice al centro de salud donde será intervenido está previsto para «última hora de la mañana», según precisó el Vaticano.

Durante la operación, se le extirpará un «nódulo circunscrito en el pulmón detectado en recientes revisiones», tal y como afirmó el domingo el propio León XVI.

El Vaticano recordó este lunes que sigue vigente la indicación dada por el portavoz del Vaticano sobre la duración de la estancia hospitalaria postoperatoria, prevista en principio en «aproximadamente una semana».

Amoris Laetitia

En tanto, continuaban en el Vaticano los trabajos relativos a «Amoris Laetitia», con la participación de obispos de todo el mundo.

La misa del miércoles 14 de octubre que marca la clausura del encuentro sobre «Amoris Laetitia» y que originalmente iba a ser celebrada por el Papa, será presidida en su lugar por el cardenal Luis Antonio Tagle.

Tras la hospitalización del Pontífice, la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció asimismo que el Papa, como es lógico, no asistirá este martes a la entrega de la «Medalla de la Sostenibilidad» en Castel Gandolfo, un acto que estaba previsto para las 17:00.