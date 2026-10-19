Eduardo “Balito” Sepúlveda experimentó una gran temporada internacional

El ciclista chubutense Eduardo “Balito” Sepúlveda visitó las instalaciones de Chubut Deportes, donde fue recibido por el presidente del organismo, Milton Reyes; el gerente general, Mariano Ferro; la integrante del Directorio, Alejandra Ibrahim; y el gerente de Relaciones Institucionales, Agustín Landau.

El encuentro se desarrolló en el marco de su regreso a la provincia, aprovechando unos días de descanso junto a su familia luego de una extensa y exitosa temporada internacional, en la que volvió a demostrar su vigencia dentro del ciclismo profesional.

Actualmente, el rawsense de 35 años integra el equipo chino Li Ning Star, perteneciente a la categoría Continental UCI, tras haber desarrollado 13 temporadas en el ciclismo europeo, formando parte de importantes estructuras como Movistar Team y Lotto Dstny.

Una temporada de grandes resultados

Durante 2026, Sepúlveda tuvo una destacada participación en el calendario asiático, consiguiendo importantes victorias que ratifican su nivel competitivo.

Entre sus principales logros se encuentran la consagración en la Oita Urban Classic de Japón, el triunfo en la Dhofar Classic de Omán y la victoria en la tercera etapa del Tour de Salalah, competencia en la que además finalizó segundo en la clasificación general.

A estos resultados se suma su participación en la Vuelta Ciclística a Xizang, en China, donde logró ubicarse entre los diez mejores de la competencia.

Su trayectoria también incluye participaciones en las tres grandes vueltas del ciclismo mundial: Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España, además de haber representado a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y París 2024.



El regreso a casa y los objetivos para 2027

Durante su visita, el ciclista expresó su alegría por regresar a Chubut después de varios años y poder reencontrarse con sus seres queridos. “Feliz de poder venir después de muchos años. Aprovechando unos días de descanso que se terminó la temporada, cargando energía para empezar la preparación para el próximo año”, manifestó.

Además, destacó la importancia de compartir tiempo con su familia después de tantos meses de competencia en el exterior. “Un poco más relajado, comiendo cosas ricas, compartiendo mucho tiempo con la familia, que la verdad me hacía falta. Conocer a mi sobrinita que no conocía e intentando disfrutar lo más posible de la familia, que es lo que más se extraña cuando uno está fuera”, expresó.

En cuanto a su futuro deportivo, confirmó que continuará defendiendo los colores del Li Ning Star durante la próxima temporada, con competencias principalmente en Asia y algunas participaciones en Europa.

“Voy a seguir en el mismo equipo, así que intentar repetir lo de este año. El equipo corre mayormente en las competencias en Asia, pero también algunas en Europa. Esperemos que el equipo pueda seguir la evolución”, señaló.

Asimismo, remarcó que uno de sus principales objetivos será continuar sumando puntos para el ranking internacional, pensando en las posibilidades de clasificación de Argentina a los próximos Juegos Olímpicos.

“Por mi parte, también sumar puntos UCI, que quizás es lo importante para que después Argentina pueda estar alto en el ranking y poder sumar algún atleta a los Juegos Olímpicos”, explicó.

La visita de Eduardo Sepúlveda a Chubut Deportes permitió compartir el presente y las proyecciones de uno de los máximos referentes del ciclismo argentino, quien continúa llevando el nombre de Rawson, Chubut y la Argentina a las principales competencias internacionales.

Con una trayectoria marcada por el esfuerzo, la perseverancia y los grandes resultados, “Balito” sigue siendo un referente para las nuevas generaciones de deportistas chubutenses.