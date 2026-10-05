Dos personas mueren tras un choque en Ruta 3

Dos hermanos de 28 y 30 años, oriundos de Trelew, murieron el domingo por la noche en un accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 3, en cercanías de Garayalde, cuando regresaban desde Comodoro Rivadavia. Viajaban en un Volkswagen Gol junto a una joven de 22 años, quien permanece internada en terapia intensiva.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, confirmó este lunes por la mañana, durante al medio ADNSUR, que las dos víctimas fatales eran hermanos.

“Son familiares, son hermanos. Lamentablemente, dos jóvenes de 30 y 28 años”, señaló Mulero al brindar detalles sobre el accidente.

Los hermanos y la joven habían viajado desde Trelew hasta Comodoro Rivadavia para acompañar a un menor que participaba de un torneo de fútbol infantil y que integra las divisiones de Racing Club de Trelew. Uno de los hombres fallecidos era el padre del menor. El regreso hacia Trelew terminó en tragedia en la zona de Garayalde.

Según explicó Mulero, los primeros datos obtenidos en el lugar permitieron establecer que “dos masculinos mayores de edad, uno de 28 años y otro de 30, conducían un vehículo Volkswagen Gol que se dirigía desde Comodoro hacia la ciudad de Trelew”.

La joven de 22 años, tercera ocupante del automóvil, sobrevivió al impacto y permanece internada. “Está en terapia; si bien está fuera de peligro, tiene lesiones de consideración”, explicó el jefe policial.

Durante la mañana, familiares de las víctimas llegaron a Comodoro Rivadavia para realizar los trámites correspondientes. Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde quedaron a disposición de la Justicia para la realización de las autopsias y su posterior entrega a los familiares.

El siniestro involucró al Volkswagen Gol y a dos camiones. La violencia de la colisión provocó la muerte inmediata de los dos hermanos y ocasionó graves daños en el automóvil.

Al explicar la mecánica del accidente, Mulero confirmó que se trató de «un choque frontal, fue un impacto muy violento, teniendo en cuenta que es un vehículo de menor porte contra un camión que por la inercia del propio peso causó lesiones y estragos en lo que es el vehículo y en la humanidad de las personas».

Uno de los camioneros también sufrió lesiones y tuvo que ser trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. De acuerdo con lo informado por Mulero, recibió un golpe en la cabeza, aunque se encontraba estable y fuera de peligro.

A partir del accidente se inició una investigación para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió la colisión y establecer las responsabilidades correspondientes.

Por el momento, el conductor del camión permanece internado y no fue detenido.

Mientras continúan las pericias y las diligencias judiciales, el accidente generó conmoción en una familia de Trelew que había viajado a Comodoro Rivadavia para acompañar a un menor en un torneo de fútbol y que emprendió el regreso sin prever el desenlace fatal.

Fuente: El Chubut