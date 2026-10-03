Dos detenidos por venta de drogas en Puerto Madryn

En el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon un punto de expendio de estupefacientes en Puerto Madryn.

La causa inició a partir de una serie de denuncias, las cuales alertaban acerca de un inmueble, ubicado dentro del barrio Gobernador Fontana, que funcionaría como un centro de comercialización de sustancias prohibidas.

La vivienda se encuentras en las inmediaciones de un establecimiento educativo y frente a una plaza pública concurrida por cientos de jóvenes diariamente.

Agentes de la División Antidrogas Puerto Madryn llevaron a cabo diferentes tareas de campo, vigilancias encubiertas y un amplio análisis de la información recabada, lo que permitió establecer fehacientemente que el lugar concentraría maniobras vinculadas al narcomenudeo.

Tras un arduo trabajo se determinó que la vivienda en cuestión sería utilizada para el acopio, fraccionamiento y posterior venta de los tóxicos; actividades que serían desarrolladas por dos sospechosos.

El Juzgado Federal de Rawson a cargo del Dr. Guillermo Gustavo Lleral ordenó la ejecución de allanamiento, donde se logró identificar a dos personas, masculino y femenina emparentadas familiarmente, quienes fueron imputadas.

En el lugar se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, tres teléfonos celulares, una notebook, una balanza de precisión, ocho chips de celulares y documentación de interés.

Los imputados, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).