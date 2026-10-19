Detenido por intento de homicidio en Puerto Madryn

Un hombre quedó detenido en Puerto Madryn, imputado por el delito de «tentativa de homicidio agravado por alevosía», luego de atacar con un cuchillo a otro hombre frente a un comercio.

El hecho ocurrió el sábado 17 de octubre, alrededor de las 12:15, en el exterior del autoservicio y carnicería ubicado en calle Estanislao del Campo al 270. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el imputado, identificado como Darío Rubén Urquiza, se encontraba en la vereda cuando llegó la víctima, Cristian Galdames.

En ese momento, Urquiza extrajo un cuchillo y atacó a Galdames cuando intentaba ingresar al comercio. Luego, escapó del lugar, mientras la víctima quedó tendida en la vereda. La situación quedó registrada en las cámaras de seguridad.

Galdames fue trasladado al Hospital Isola, donde permanece internado en terapia intensiva. Debido a la gravedad de las lesiones, debió ser intervenido quirúrgicamente. Por su parte, Urquiza fue detenido a los pocos minutos por la policía, luego de ser sindicado como el presunto autor.

La Fiscalía calificó provisoriamente el hecho como «tentativa de homicidio agravado por alevosía». La audiencia de la apertura formal de investigación y control de detención se realizará el lunes a la tarde.