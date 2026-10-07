Cordillera chubutense: Ya habilitaron la pesca deportiva en varios espejos de agua

Con el objetivo de promover el turismo en octubre, la Secretaría de Pesca dispuso autorizar la pesca deportiva continental patagónica hasta el 30 de octubre en Río Futaleufú, Río Corcovado, Laguna Larga, Lago Fontana y Lago La Plata.

En ese marco, se realizó en Alto Río Senguer el acto formal de la temporada para algunos ríos, lagunas y lagos de la región cordillerana, lo que supone una opción más para los turistas que lleguen a la zona en esta primavera 2026.

La inauguración contó con la presencia del ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; el secretario de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera; y el director de Pesca Continental, Pablo Buono.

Palabra oficial

Al respecto, Buono explicó que la apertura temprana alcanza a los siguientes cursos de agua: Río Futaleufú, Río Corcovado, Laguna Larga, Lago Fontana y Lago La Plata. El resto de los ambientes continuará vedado para la práctica hasta el mes próximo.

El funcionario recordó que la disposición emitida por el Gobierno Provincial contempla contempla la “devolución obligatoria de todos los ejemplares capturados” en los sitios mencionados, que deben ser devueltos al agua “vivos y con el menor daño posible”.

Por otra parte, dejó en claro que la medida es adoptada considerando experiencias de años anteriores, que dejaron un resultado satisfactorio, sin registrarse alteraciones ecológicas ni impactos negativos en los cuerpos de agua involucrados.

Las condiciones de determinados ambientes permiten su habilitación anticipada, una medida que amplía la oferta turística de la región cordillerana durante octubre, una época del año que suele registrar movimiento de visitantes.

Entrega de indumentaria

Por otro lado, Buono detalló que la Secretaría de Pesca del Chubut está haciendo entrega de indumentaria al cuerpo de inspectores de recursos naturales que lleva adelante tareas de control y fiscalización en los ambientes acuáticos de la provincia.

El funcionario provincial indicó además que después de muchos años el personal recibió camperas nuevas para realizar los trabajos diarios, agregando que responde a un plan para equipar a los guardapescas con miras a la Temporada de Pesca Deportiva 2026-2027.