Convocan a docente para que presenten trabajos artísticos

Desde las Direcciones Generales de los Niveles Inicial, Primario y Secundario y sus modalidades, dependiente del Ministerio de Educación de Chubut impulsaron la convocatoria provincial “Ser y Sentir Chubutense: Construyendo identidad desde Artes Visuales”, destinada a docentes de Artes Visuales de las instituciones educativas de la provincia.

La propuesta busca reunir obras plástico-visuales y sus correspondientes proyectos pedagógicos para conformar un repositorio de circulación provincial, que pueda constituirse en un recurso educativo para abordar y fortalecer la identidad provincial, al tiempo que permite visibilizar experiencias y prácticas creativas desarrolladas en las escuelas.

Con mirada interdisciplinaria

La convocatoria propone que los equipos docentes desarrollen, junto con los estudiantes, una obra colectiva en torno a la temática “Ser y Sentir Chubutense”. La producción podrá involucrar a una o más secciones, un plurigrado o un ciclo, de acuerdo con la organización de cada institución.

Las técnicas y formatos serán de elección libre y podrán incluir mural, escultura, instalación, collage, dibujo, pintura, entre otras posibilidades. El proyecto deberá articular contenidos propios de las Artes Visuales con saberes de otras áreas curriculares, como Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua, Educación Tecnológica y Ética y Ciudadanía.

Uno de los requisitos fundamentales será la presentación de un anexo pedagógico que dé cuenta del proceso de construcción ciudadana e interdisciplinar desarrollado. Asimismo, la realización de la obra deberá ser una producción genuina de los estudiantes y presentar una composición original.

Cada institución podrá presentar una única obra. En caso de que un docente se desempeñe en más de una escuela, podrá participar con proyectos diferentes y originales en cada establecimiento.

Presentación, selección y votación

Los proyectos deberán presentarse en formato PDF e incluir, entre otros datos, aspectos vinculados con la construcción ciudadana y los recursos literarios y pedagógicos empleados, como así también registros escritos y fotográficos de las reflexiones grupales en torno a la identidad chubutense. A la documentación se sumará un registro fotográfico y/o audiovisual.

La fecha límite para presentar las obras es el 31 de octubre de 2026. Una vez seleccionadas, serán difundidas a través de las redes sociales del Ministerio de Educación. Luego de la primera semana de publicación, se seleccionarán las 10 escuelas que obtengan mayor cantidad de votos, que participarán de una instancia de presentación audiovisual con relatos y videos realizados por los estudiantes que produjeron las obras.

Finalmente, las dos publicaciones que reúnan más votos durante una semana recibirán los premios establecidos: 30 atriles para el primer puesto y materiales para las clases de Artes Visuales de la institución para el segundo.

Las instituciones interesadas pueden consultar las bases, condiciones y realizar la inscripción desde la web www.chubut.edu.ar/serysentirchubutense.