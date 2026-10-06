Comenzó la obra de la nueva cisterna para Puerto Pirámides



El Gobierno del Chubut puso en marcha la construcción de una nueva cisterna de 500 metros cúbicos en Puerto Pirámides, una obra estratégica destinada a fortalecer el sistema de abastecimiento de agua y mejorar su capacidad de respuesta ante la demanda de vecinos y visitantes.

La intervención, incluida en el Plan Galina, complementa la nueva planta desalinizadora inaugurada por el mandatario para dar respuesta a una problemática de acceso al agua potable que afectó a la localidad durante años.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de ocho meses. El proyecto surge de la evaluación técnica realizada por la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación y la Dirección General de Servicios Públicos.

Más capacidad de almacenamiento para el sistema

La nueva infraestructura tendrá una capacidad de almacenamiento de 500.000 litros de agua cruda para abastecer la planta de ósmosis inversa de Puerto Pirámides. El proyecto contempla, además, una nueva perforación de aproximadamente 70 metros para la captación de agua salada filtrada, fortaleciendo el suministro necesario para el funcionamiento de la planta desalinizadora.

La cisterna brindará mayor respaldo a la producción de agua potable y reducirá la dependencia de las condiciones de las mareas, favoreciendo una operación más continua y previsible del sistema.

La obra permitirá anticiparse a los períodos de mayor demanda y acompañar el crecimiento de una localidad que recibe cada temporada a miles de visitantes.

Continuidad de una planificación integral

El inicio de los trabajos da continuidad al compromiso asumido por el Gobernador durante el 126.º aniversario de Puerto Pirámides, cuando anunció la construcción de la cisterna para ampliar la capacidad de almacenamiento del sistema.

La obra se suma a la instalación de la nueva planta desalinizadora, con una capacidad de producción de 400 metros cúbicos diarios, inaugurada como parte de la respuesta provincial a una crisis hídrica que atravesó la localidad durante casi una década.

La instalación demandó una inversión de USD 640.000 y $349 millones destinados a infraestructura complementaria, entre ellas la refacción integral del edificio y la mejora del predio donde se encuentra emplazada.

El proyecto integral también contempla la recuperación de la planta desalinizadora existente, con capacidad de producción de entre 200 y 250 metros cúbicos diarios. Con ambas instalaciones, Puerto Pirámides podrá alcanzar una producción estimada de entre 600 y 650 metros cúbicos de agua potable por día.

A estas intervenciones se suman mejoras previstas en el sistema de almacenamiento y distribución, orientadas a fortalecer la presión de la red y optimizar el funcionamiento de las instalaciones.