Comenzó la feria Conxemar



En la ciudad española de Vigo, comenzó Conxemar 2026, una de las principales ferias internacionales de productos del mar congelados, de la cual participa la Secretaría de Pesca de Chubut, acompañando a empresarios y referentes del sector.

En la primera jornada, la Provincia ya protagonizó reuniones y encuentros con funcionarios, empresarios, compradores y referentes de la industria pesquera nacional e internacional, marcada por la promoción de sus recursos y la búsqueda de nuevas oportunidades para la producción chubutense.

Objetivos

La participación provincial busca mostrar la calidad y diversidad de los recursos pesqueros chubutenses y acompañar a las empresas locales en su proyección hacia nuevos destinos.

Con la presencia del secretario de Pesca, Diego Brandán, la delegación chubutense participó de la primera jornada de la feria, que se desarrolla en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) hasta el 8 de octubre.

Durante el primer día se llevaron adelante reuniones e intercambios con funcionarios nacionales, destacándose la presencia del Subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla, y provinciales, así como empresarios, compradores, importadores, distribuidores y representantes de distintos sectores vinculados a la actividad pesquera, generando espacios para intercambiar información, conocer tendencias de la industria y fortalecer relaciones comerciales.

Asimismo, la primera jornada ferial estuvo marcada por una demostración de cocina en vivo con recursos pesqueros argentinos, a cargo del chef Lisandro Ciarlotti.

La primera muestra culinaria tuvo como principal recurso al langostino patagónico, transformándose en una propuesta que pone en valor la calidad y versatilidad de los productos locales.

El potencial de la pesca chubutense

Desde la secretaría destacaron que la participación en Conxemar permite mostrar no solo los recursos que caracterizan a la provincia, sino también el trabajo que existe detrás de cada producto: la actividad de los barcos, las plantas procesadoras, los trabajadores, las empresas y los puertos que integran una cadena productiva de fuerte importancia para Chubut.

Los encuentros mantenidos durante la primera jornada permiten, además, conocer las demandas de compradores y operadores, intercambiar experiencias y explorar nuevas oportunidades para la producción pesquera provincial.



Palabras oficiales

La presencia institucional de la Secretaría de Pesca forma parte del acompañamiento del Gobierno del Chubut a las empresas del sector, con el objetivo de respaldar su participación en espacios internacionales y contribuir a la proyección de la producción provincial.

En ese sentido, Brandán destacó: “Estar en Vigo significa acompañar a nuestros empresarios allí donde se encuentran los principales actores de la industria pesquera. Chubut tiene mucho para mostrar y queremos que nuestros recursos y nuestra capacidad productiva sigan ganando presencia en el mundo”.

“El Gobierno de Chubut tiene una decisión clara de acompañar a nuestros empresarios. Detrás de cada empresa hay empleo, inversión y trabajo. El Estado tiene que estar presente para respaldar ese esfuerzo y facilitar su proyección internacional”, cerró.

Chubut, hacia nuevos destinos

La participación en Conxemar continuará hasta el 8 de octubre, con nuevas reuniones y encuentros con actores de la industria pesquera internacional.

La oferta pesquera nacional está presente en un pabellón de 150 metros cuadrados bajo la marca “Mar Argentino, salvaje y austral”, impulsada por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y el Consejo Federal Pesquero.