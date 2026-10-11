Colapinto abandonó en el GP de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) debió abandonar en la carrera del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 por problemas en su Alpine.

El triunfo fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Colapinto, que venía de tener una floja clasificación, largó en el decimoquinto lugar y con el pasar de las vueltas pudo superar al británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) para colocarse decimocuarto. Incluso estaba duodécimo al momento del abandono, ya que un par de oponentes habían parado en boxes, mientras aguardaba por algún safety car que le permitiera ilusionarse con la posibilidad de sumar puntos.

Sin embargo, cuando apenas había superado la mitad de la carrera, el Alpine de Colapinto volvió a presentar problemas mecánicos, tal como había ocurrido este sábado en la carrera sprint en la que también debió abandonar.

De esta manera, Colapinto enlazó su tercera fecha consecutiva sin sumar puntos, ya que viene de quedarse con las manos vacías tanto en el Gran Premio de Azerbaiyán como en el de Bahréin que se disputó en Malasia por la guerra en Medio Oriente.

La pesadilla fue total para Alpine en el Circuito Urbano de Marina Bay porque el francés Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, largó séptimo pero no pudo aguantar el ritmo y cruzó la bandera a cuadros en la undécima posición.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el triunfo fue para Verstappen, quien dominó prácticamente sin problemas de principio a fin para cosechar su tercera victoria consecutiva después de las conseguidas en el GP de Bahréin y en la sprint de Singapur este sábado. Su escolta en todo momento fue Leclerc, aunque nunca pudo complicarlo.

El podio lo completó Antonelli, que dio un paso enorme en su búsqueda del título al llegar a los 340 puntos y estirar la ventaja en el campeonato a 102 sobre su compañero de equipo que es el británico George Russell, que terminó noveno en Singapur.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas.

Así quedaron las posiciones en el GP de Singapur

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Charles Leclerc (Ferrari)

3- Kimi Antonelli (Mercedes)

4- Lando Norris (McLaren)

5- Oscar Piastri (McLaren)

6- Lewis Hamilton (Ferrari)

7- Liam Lawson (Racing Bulls)

8- Nico Hulkenberg (Audi)

9- George Russell (Mercedes)

10- Isack Hadjar (Red Bull)

11- Pierre Gasly (Alpine)

12- Oliver Bearman (Haas)

13- Esteban Ocon (Haas)

14- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

15- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

16- Fernando Alonso (Aston Martin)

17- Alexander Albon (Williams)

18- Sergio Pérez (Cadillac)

19- Valtteri Bottas (Cadillac)

20- Lance Stroll Jr. (Aston Martin)

21- Franco Colapinto (Alpine)

22- Gabriel Bortoleto (Audi)