Chubut sumó cuatro medallas de oro y dos de bronce en los Juegos Binacionales de la Araucanía



La delegación de deportistas del Chubut que están participando de la XXXIII edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía, en Chile, volvieron a dejar a la provincia en lo más alto del podio al sumar en el segundo día de competencias cuatro medallas de oro en atletismo, judo y natación, además de otras dos de bronce.

Durante la jornada de este martes en la Región de Los Ríos, los jóvenes chubutenses tuvieron actuaciones sobresalientes tanto de manera individual como colectiva.

Olivia Conesa agiganta su leyenda

Al igual que el lunes, la gran figura de la jornada atlética para Chubut volvió a ser Olivia Conesa, quien continúa haciendo historia. Tras su brillante consagración inicial en los 400 metros, con récord argentino U18, este martes se consagró campeona en la final de los 100 metros llanos con un tiempo de 11,74 segundos, sumando su segunda medalla dorada personal para la provincia.

Además, en el cierre de la jornada, el relevo de 4×100 femenino, integrado por Olivia Conesa, Nimba y Nara ST Fort Laurent y Denise Torres se quedó con la medalla de bronce.



Judo de oro

Por otra parte, el Polideportivo de Panguipulli fue testigo de una jornada inolvidable para las judocas chubutenses, quienes cosecharon tres medallas que posicionan a Chubut en lo más alto de la tabla por equipos femeninos: Adriana Farías (hasta 52 kg) y Kiara Fernández (hasta 57 kg) lograron la medalla de oro en sus respectivas categorías, mientras que Abigail Currumil (hasta 78 kg), fue bronce.

Este miércoles, en tanto, la actividad continuará con la competencia por equipos masculina, mientras que el torneo por equipos femenino se desarrollará mañana jueves.



La natación masculina sigue sumando éxitos

En la disciplina de natación desarrollada en Valdivia, la posta masculina de 4×50 libres se consagró con la medalla de oro en la última prueba de la jornada y en una definición cerrada con el equipo rionegrino, en la cual Chubut se impuso por menos de 10 centésimas.

El equipo de varones se posiciona en el tercer lugar de la tabla de puntajes a falta de dos jornadas. Por su parte, el equipo femenino está en séptimo puesto.

Por su parte, el ciclismo disputó la exigente competencia de pelotón en ruta en la localidad de La Unión. En la sumatoria de tiempos, el equipo femenino se encuentra en el cuarto lugar, mientras que los varones ocupan el noveno puesto. Este miércoles, nuevamente en Río Bueno, se llevará adelante la contrarreloj individual.



En busca de las semifinales

Los deportes por equipo volvieron a sumar buenos resultados y se posicionan de cara a la jornada de clasificación decisiva de este miércoles.

Fútbol Masculino: en su debut oficial, el elenco dirigido por Juan Ruiz y Mauro Villegas superó por 2-0 a La Pampa. Nicolás Gárate abrió el marcador de penal y Santino Currumil marcó el segundo, siendo elegido la figura del partido. Este miércoles enfrentarán a Los Lagos a las 13 horas, y un triunfo los depositará en semifinales.

Fútbol Femenino: las dirigidas por Daniel Pérez cayeron en su debut por 1-0 ante La Pampa, por lo que buscarán la recuperación este miércoles frente a Ñuble.

Básquet Masculino: el equipo sufrió su primera caída en el torneo frente a Neuquén por 61-71. Y este miércoles jugarán un choque clave por la clasificación ante Los Lagos a las 15 horas, necesitando una victoria por más de 15 puntos.

Básquet Femenino: sumó su segunda derrota al caer por 53-46 ante Neuquén, y cerrará la ronda regular este miércoles a las 16 horas frente a Magallanes.

Vóley Masculino: el equipo mantiene un paso arrollador tras vencer por 3-1 a Ñuble, sumando su tercer triunfo consecutivo. Este miércoles tendrá doble compromiso para cerrar la fase regular y buscar el pasaje a semifinales: enfrentará a La Pampa y a Neuquén.

Vóley Femenino: las chicas obtuvieron una brillante victoria por 3-0 frente a Los Ríos (parciales de 25-12, 25-13 y 25-17), hilvanando su tercer éxito consecutivo. Tras su presentación vespertina ante Bío Bío, en la cual sumó su primera derrota (0-3), cerrarán la fase clasificatoria este miércoles a las 12 horas frente a Tierra del Fuego. Con una victoria, las jóvenes chubutenses estarán en semifinales.

juago

Sumando experiencia

En Futrono se disputó la segunda jornada de la competencia por equipos de tenis de mesa (deporte invitado), con las duplas chubutenses, de varones y mujeres, midiéndose con representativos chilenos y sumando una importante experiencia.

Lautaro Apiwan junto a Benjamín Barroso Berdugo se enfrentaron ante los binomios de Magallanes (2-3) y Araucanía (0-3). En tanto las hermanas Juana Vega y Sofía Vega, se midieron ante Araucanía y Los Lagos, cayendo en ambos casos por 3-0. Este miércoles por la tarde se desarrollará la competencia individual en ambas ramas.

Etapa decisiva

De cara a la tercera jornada de competencias, la expectativa de la delegación provincial se mantiene en lo más alto. Este miércoles, la mayoría de los deportes colectivos definirán el cierre de la fase clasificatoria. Chubut buscará sellar su boleto a las semifinales en vóley y fútbol masculino, mientras que el resto de las disciplinas intentará sumar triunfos determinantes para posicionar a la provincia en los puestos de vanguardia de la clasificación general.