Chubut premió a 4 proyectos de emprendedurismo escolar

El Ministerio de Educación dio a conocer los resultados de la instancia provincial del Encuentro Empresarial de Jóvenes y Adultos: Desarrollo Emprendedor 2026, una iniciativa que pone en valor la creatividad, la innovación y la capacidad de desarrollar proyectos vinculados con las necesidades y oportunidades de cada comunidad.

En esta instancia fueron seleccionados cuatro proyectos destacados, uno por cada categoría participante. En la categoría Centros de Formación Profesional (CFP) fue reconocido Deleite-Catering, del CFP N.° 660 de la localidad de Trevelin. La propuesta ofrece servicios gastronómicos para eventos, con elaboración artesanal y atención personalizada, y proyecta su crecimiento local y posterior expansión a Esquel, con el objetivo de consolidarse como una marca referente en la región.

En la categoría Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) fue seleccionado Raíces Patagonia, de la Escuela N.° 7730, también de Trevelin. El proyecto fabrica tablas de madera premium para asados y usos gastronómicos utilizando madera recuperada de bosques afectados por incendios en Chubut. De esta manera, propone una alternativa basada en la economía circular y en un enfoque de triple impacto social, ambiental y económico.

Por su parte, en la categoría Secundaria Orientada, el proyecto destacado fue ComposTabs. Ciencia, innovación y biotecnología para transformar residuos en recursos, de la Escuela N.° 738 de Comodoro Rivadavia. La iniciativa transforma residuos orgánicos domiciliarios y yerba mate descartada de la institución en fertilizante orgánico en pastillas de liberación lenta y fácil dosificación. Para ello, incorpora composteras transportables y herramientas de trazabilidad digital con inteligencia artificial, a partir de un bioinsumo obtenido mediante compostaje y destinado al cuidado del suelo.

Finalmente, en la categoría Secundaria Técnica, fue reconocido VITIS-PREBIO, de la Escuela N.° 781 de Dolavon. La propuesta plantea elaborar y comercializar jugo de uva blanca 100% natural a partir de cepas Criollas recuperadas del VIRCH. Su principal innovación consiste en incorporar inulina, un prebiótico que favorece la salud digestiva, para ofrecer una alternativa saludable y nutritiva frente a las bebidas industriales.



Menciones especiales

Además, el jurado otorgó dos menciones especiales. Una de ellas correspondió a NatureWrap, de la Escuela N.° 778 de Trelew, perteneciente a la categoría EPJA. El proyecto desarrolla paños ecológicos reutilizables confeccionados con materiales naturales como alternativa al plástico descartable, promoviendo el consumo responsable y la economía circular.

La segunda mención fue para La madera del Dragón, de la Escuela de modalidad Especial N.° 531 de Trevelin, en la categoría Secundaria Orientada. La iniciativa desarrolla posavasos, portallaves y calendarios a partir de madera reciclada, mediante técnicas de tallado artesanal con gubias. De esta manera, transforma materiales recuperados en nuevos productos con diseños únicos, a partir del trabajo realizado por estudiantes del Ciclo Orientado de la E.F.I. N.° 531 en el espacio de Formación Carpintería.

En esta edición también se otorgó una Mención Especial a la Escuela N.° 781, por el desarrollo de proyectos innovadores vinculados con la calidad alimentaria, con una perspectiva de triple impacto: social, ambiental y económico.

De este modo, la instancia provincial de Desarrollo Emprendedor 2026 reconoce el compromiso de las comunidades educativas con la generación de propuestas innovadoras, el aprendizaje basado en proyectos y la vinculación entre la educación, el desarrollo productivo y las necesidades del entorno.